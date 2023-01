Genitori richiamati a non utilizzare il prodotto. L’allarme dall’Agenzia francese per la sicurezza sanitaria (Anses)

Allarme massimo per il latte in polvere per neonati venduto anche su internet, in attesa dei risultati delle indagini, per il sospetto di contaminazione batteriologica che potrebbe portare a un’infezione. Di conseguenza, il prodotto Pré-Gallia Bébé Expert, destinato ai neonati prematuri o con basso peso alla nascita, naturalmente è stato ritirato dal mercato. Lo segnala Recall Conso, il sito unico per le segnalazioni di prodotti pericolosi francese, attraverso una nota apparsa sul proprio sito che ha comunicato il richiamo per rischio microbiologico del lotto 2023.07.13 con termine di scadenza minimo del 13/07/2023 del latte in polvere Pre-Gallia Baby Expert.

Trattandosi di un prodotto curativo per lattanti l’allerta è particolarmente grave. Il richiamo riguarda scatole da 400 grammi, commercializzate dal 2 febbraio 2022, in tutta la Francia e on line. Al campionamento sono trovate tracce del microrganismo patogeno ed è scattato il richiamo dal mercato in molti paesi europei, tra i quali anche l’Italia. L’agenzia europea, al momento, si è riservata di dichiarare il livello di rischio per la salute all’assunzione del prodotto, attendendo ulteriori sviluppi. A dare per primi l’allarme sono state le autorità della Francia. Sul sito del loro dicastero per la sicurezza alimentare il 27 gennaio 2023 è comparsa la nota di richiamo della casa produttrice del medicinale. Il Laboratorio Gallia, un noto marchio francese di latte per l’infanzia dell’azienda Blédina, una filiale del gruppo internazionale Danone, ha fornito i particolari della soluzione pericolosa per la salute. Si parla di una specialità di latte in polvere ad uso farmaceutico per neonati destinato ai neonati prematuri o con basso peso alla nascita. Deve essere prescritto e somministrato sotto stretto controllo medico. In via precauzionale e in attesa dei risultati delle indagini effettuate dalle autorità sanitarie in 2 strutture sanitarie a Réunion e Mayotte, è stato richiamato per sospetto di contaminazione batteriologica. Appare evidente che trattandosi di presidi farmaceutici per uso neonatale, utilizzati in pazienti in tenerissima età e per di più con problemi di salute, la presenza di un agente patogeno è estremamente grave.

Prodotto consegnato anche tramite grossisti e distributori nei seguenti territori: “Mayotte, Réunion, Guadalupa, Guyana, Polinesia”, indica la nota dell’allerta. Se non viene specificata la natura del potenziale contaminante, si raccomanda ai “genitori i cui figli hanno consumato questo lotto del prodotto sopra menzionato e che presentano sintomi, a consultare il proprio medico per precauzione “. Da non sottovalutare, quindi, la segnalazione pervenuta e si suggerisce di prestare attenzione al possesso e all’uso del prodotto sopra indicato. L’azienda francese ha indicato alla propria clientela, se in possesso delle specialità medicinali a rischio, di rispedirgliele direttamente o per il tramite delle farmacie, in modo che possano essere smaltite senza rischi. Si evidenzia che questo è l’unico riferimento di latte per neonati (in polvere o liquido) del marchio Laboratoire Gallia et Blédina, interessato da questo richiamo. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il Ministero della Salute italiano non ha rilasciato informazioni sul suo sito web, nella sezione “Avvisi di sicurezza” anche se il prodotto è venduto anche on line.