Colleferro, paura in via Sobrero: principio di incendio in un’auto parcheggiata

Nella mattinata odierna, 19 gennaio 2023, si è verificato un principio di incendio all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Sobrero.

Colleferro, via Sobrero: fuoco in un’auto in sosta

Stando a quanto riferito a questa Redazione, si è verificato un principio di incendio all’interno di un’auto parcheggiata in via Sobrero. Tempestivo l’arrivo dei Vigili del Fuoco: il loro intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme.

La macchina era ferma e, sempre stando alle varie testimonianze, all’interno non vi era nessuno. Non sono note le cause dell’incendio.

