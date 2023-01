Roma, investe due bambini e una donna, arrestato il pirata della strada

Secondo quanto riporta Repubblica è stato arrestato il pirata della strada che lo scorso 11 gennaio ha travolto e investito due bambini e una donna su via Nomentana. L’uomo è poi stato ritrovato negativo ai test alcolemici, questa mattina a piazzale Clodio la convalida dell’arresto

I dettagli

Secondo quanto riportato l’uomo ha investito prima i due bambini e poi la donna prima di schiantarsi a forte velocità su un auto in sosta.

A bordo della sua Dacia dokker l’uomo ha proseguito senza prestare soccorso prima dello schianto, ovviamente per tentare la fuga dai controlli, che sono stati effettuati subito dopo con l’aggressione di un vigile da parte dell’uomo.

L’uomo è poi stato portato in ospedale per i test tossicologici e alcolemici a cui poi è risultato negativo.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio