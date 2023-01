Le immagini riprese su una spiaggia in Tunisia. Il tonno di oltre 2 quintali finisce vicino la riva e non riesce più a tornare in mare aperto tra le esclamazioni euforiche dei presenti

Un caso incredibile di pesca involontaria a mani nude testimoniato dal video ripreso per caso da chi si trovava in riva di una spiaggia della Tunisia. Un tonno gigante di oltre 2 quintali che si era avvicinato troppo alla costa per inseguire un branco di cefali, è rimasto intrappolato dai bagnanti senza riuscire più a fare ritorno in mare aperto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Nel video è possibile constatare l’incredibile ed impressionante forza di un tonno che agita la sua coda e che si dibatte violentemente nel tentativo di riprendere il largo.

E la fine purtroppo per il malcapitato pelagico dopo l’estenuante inseguimento è stata la cattura e il trascinamento sull’arenile. Di seguito il link del video dell’incredibile e fortunosa pesca di un tonno gigante in piene forze: https://www.itemfix.com/v?t=sz4w7d&jd=1