Allerta in rete, Polizia Postale: “Sms ed e-mail truffa pacco in arrivo”. Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda i falsi “Sms ed e-mail truffa pacco in arrivo”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che è in atto una nuova campagna di smishing realizzata tramite l’invio di un SMS ed e-mail, apparentemente inoltrato da società di spedizioni che avvisa l’utente dell’imminente arrivo di un pacco e l’invito a verificare lo stato della spedizione. Nel messaggio è contenuto un link che reindirizza l’utente su un sito clone su cui gli viene chiesto di inserire dati personali e bancari per sbloccare una consegna.