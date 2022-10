Roma Capitale, come disposto dal Sindaco Roberto Gualtieri, è immediatamente intervenuta per rimuovere i manifesti inneggianti alla Marcia su Roma, comparsi in varie vie della città.

Subito rimossi i manifesti inneggianti alla Marcia su Roma

Le operazioni sono effettuate dall’Ufficio Speciale Decoro Urbano del Gabinetto del Sindaco. Sono stati già rimossi i manifesti presenti sul Lungotevere Flaminio, altre operazioni sono in corso.

In foto, la rimozione dei manifesti