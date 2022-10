Non c’e’ stato nulla da fare. I guardiani dello zoo di Ostrava nella Repubblica Ceca hanno ucciso una giraffa perche’ anziana. Tuttavia la decisione dello zoo di dare in pasto una giraffa morta a un branco di leoni ha suscitato forti reazioni. Lo zoo di Ostrava nella Repubblica Ceca è stato colpito da un vespaio di polemiche dopo che la foto di un leone che divora la carcassa di un animale è stata pubblicata sui social media, insieme alla notizia che l’anziana giraffa di 19 anni era stata uccisa.

Un portavoce dello zoo ha dichiarato: “La giraffa è caduta prima con la faccia, respirava affannosamente e non si è rialzata. Tutto indicava uno scompenso cardiaco. A causa delle condizioni generali, dell’ipossia, dell’età e dello stress dell’animale, abbiamo proceduto all’eutanasia”. In un post su Facebook, lo zoo ha aggiunto: “La carne dell’animale che pesava più di 300 kg è stata utilizzata come mangime per animali domestici e altri carnivori, come accadrebbe in natura”. Il post ha subito attirato critiche con uno che ha commentato: “Così triste… anche se è legge di natura, la foto è fuori luogo e tempo…”.

Un altro ha scritto: “Non credo che la scelta della foto sia la più riuscita. Forse una bella ripresa della stessa giraffa che passeggia allegramente per lo zoo? “Quando riportiamo la morte di una persona, daremo una bella foto mentre è viva, non come i vermi escono dai loro occhi… giusto?” In risposta lo zoo ha detto: “La giraffa era già vecchia, aveva diciannove anni. In natura, la loro età si avvicina ai vent’anni. Nella cura umana, l’aspettativa di vita è generalmente più alta, gli animali spesso superano i vent’anni. La giraffa era sana fino a quando non si è scoperto che aveva una carenza”. Ma c’erano alcuni che non vedevano nulla di sbagliato nella questione, commentando: “In questo momento abbiamo due giovani giraffe, un maschio e una femmina, la riproduzione continuerà e si espanderà di sicuro”. Un altro ha scritto: “Questa è la vita, cosa pensi che faccia un leone per vivere?” Un altro ha scritto: “La giraffa ha vissuto una bella vita, anche in cattività. È positivo che sia stata utilizzata la carne”.

Naturalmente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, come dimostra l’ondata di indignazione provocata dalla morte dell’anziana giraffa per poi essere data in pasta ai leoni, l’opinione pubblica internazionale non crede a giustificazioni infondate e pretestuose, e non è più disposta a tollerare simili gesti violenti, crudeli ed inutile ai danni di altri esseri viventi, compiuti da chi, come gli zoo, si vuole addirittura arrogare una funzione di conservazione delle specie; cosa evidentemente che con la cattività non ha nulla a che vedere.

FOTO DI REPERTORIO