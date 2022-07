Operazioni remake, tra successi e fiaschi

Una tendenza largamente diffusa nel moderno mondo dell’intrattenimento è quella di rifarsi a opere precedenti: un discorso che comprende sia semplici sequel, a volte ispirati e altre meno, che progetti più ambiziosi di remastered, reboot e remake. Se il mondo del videogioco ha ormai abituato a tali termini, come nel caso del reboot della serie Tomb Raider o delle innumerevoli versioni remastered mirate a tenere un titolo in pari con le generazioni di hardware, il concetto di remake affonda le sue radici ben prima, avendo trovato terreno fertile soprattutto nel cinema. In effetti sono davvero numerosi i film che sono in realtà remake di opere precedenti, spesso peraltro all’insaputa di molti: tra questi figurano sia film diventati a loro volta dei veri e propri cult sia operazioni di aggiornamento che si sono rivelate sicuramente al di sotto del materiale di partenza.

Non tutti per esempio sanno che La Mummia, film del 1999 che ha dato il via a una trilogia dalle alterne fortune, è in realtà un remake: la storia infatti ricalca quella dell’omonimo caposaldo del cinema horror, datato 1932. Il film, pur incontrando le perplessità dei più affezionati all’opera originale, è risultato capace di trovare un equilibrio tutto particolare tra commedia e film d’azione e avventura, riscuotendo consensi presso il pubblico e ottenendo anche vari spin-off.

Un ottimo remake si è rivelato anche Ocean’s 11, che partiva dall’ingombrante ambizione di riproporre una trama portata sul grande schermo da Frank Sinatra e il Rat Pack nel 1960 con Colpo Grosso. Uscito nel 2001, il film riprende l’idea del cast corale: in esso figurano tra gli altri George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts, in un dream team hollywoodiano che nulla ha da invidiare alla formazione originale. Anche la trama, adattata ai tempi moderni, ha contribuito a rendere la pellicola un remake particolarmente riuscito.

Non si può dire altrettanto, al contrario, del remake di Ghostbusters, classico degli anni ’80 la cui storia è stata narrata anche nella serie Netflix The Movies That Made Us. Nel 2016 è infatti uscito un film caratterizzato da condividere con l’originale ben poco oltre al nome: caratterizzata da una rivoluzione del team di acchiappafantasmi, interamente femminile nel remake, la trama non si è mai rivelata all’altezza dell’iconico materiale di partenza, senza che nulla potessero nemmeno i camei del cast originale. Un insuccesso riflettuto anche nelle vendite di merchandising, ben al di sotto delle aspettative per un marchio tanto amato.

Un discorso particolare può essere fatto per la serie cinematografica con protagonista James Bond, avviata nel 1962 e giunta ai giorni nostri con 25 pellicole all’attivo. Dato il numero di attori che hanno prestato il volto all’agente segreto, per la saga si è resa necessaria un’operazione a metà strada tra il remake e il reboot; un progetto realizzato nel 2006 in occasione del primo film con protagonista il più recente interprete di 007, Daniel Craig: Casino Royale. La pellicola ripropone infatti un protagonista agli inizi della sua carriera, calandone le avventure in contesti moderni: a differenza delle opere originali, per esempio, le scene di confronto con l’antagonista si svolgono attraverso mani di poker, trovata particolarmente apprezzata dal cinema hollywoodiano, rendendosi molto più apprezzabili a un pubblico che aveva ormai familiarizzato con le regole di un intrattenimento in quegli anni più praticato che mai. A giudicare dai risultati ottenuti, con gli incassi dei film successivi a rappresentare alcuni dei più ricchi del franchise, sicuramente si è trattato di un’operazione di successo.

Un remake del quale probabilmente non si sentiva il bisogno è invece Godzilla, uscito nel 1998 riprendendo l’omonimo film e creatura di origine giapponese, comparsa per la prima volta nel 1954. Primo e più famoso esponente dei mostri protagonisti del genere dei kaijū movie, Godzilla è stato al centro di numerose pellicole del cinema nipponico, caratterizzate da tematiche politiche di fondo e dalla costante visione della natura come incontrollabile dall’uomo. Profili rivelatisi del tutto assenti nella pellicola statunitense del 1998, dove Godzilla è semplicemente un’iguana colpita da radiazioni: una versione dalla quale gli originari produttori giapponesi hanno ben presto preso le distanze.