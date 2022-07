Un tragico scontro tra due imbarcazioni è avvenuto sabato 23 luglio 2022, all’Argentario. Un bilancio drammatico: un morto, una donna dispersa in mare e quattro feriti.

Incidente Argentario: morto un romano di 59 anni. Donna ancora dispersa in mare

Gli inquirenti stanno ancora indagando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Stando ad una prima ricostruzione, un motoscafo con a bordo turisti danesi e una barca a vela con sei romani si sarebbero scontrati. Ad avere la peggio la barca a vela, completamente affondata. Immediatamente attivitate le ricerche per cercare di recuperare i dispersi.

Purtroppo, il bilancio si è dimostrato sin da subito drammatico. Andrea Giorgio Coen, un romano di 59 anni, molto conosciuto a via Margutta a Roma dove gestiva una galleria specializzata in tappeti ed arazzi, è morto in seguito allo scontro. Il corpo dell’uomo è stato recuperato nella tarda mattinata di ieri, domenica 24 luglio. Gli altri feriti sono stati tutti trasportati in ospedale.

Risulta dispersa in mare ancora una donna: si tratta di Anna Claudia Cartoni, ex ginnasta ed docente di educazione fisica. Aveva anche pubblicato un libro, in cui racconta la sua esperienza di madre di una figlia anta con una grave disabilità.