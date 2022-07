Tragico incidente in vacanza: deceduto Simone, poliziotto romano 29enne

Lutto nella Polizia di Stato: Simone Scipio, originario di Roma, è morto durante una vacanza a Mykonos, a soli 29 anni.

Incidente a Mykonos: Simone muore a 29 anni

Il tragico incidente risale a giovedì 21 luglio 2022: Simone si trovava a Mykonos, alla guida di quad quando si è scontrato con un minibus. Con lui era presente anche un altro collega, che ha riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. L’impatto è risultato fatale per il poliziotto 29enne, deceduto nella serata di giovedì. Sulla dinamica del tragico incidente indagano le Forze dell’Ordine di Mykonos.

Appassionato di calcio e grande tifoso della Roma, Simone era molto apprezzato dai suoi colleghi. Tanti i messaggi di cordoglio sui social in queste ultime ore.

Foto dal profilo Facebook di Simone Scipio