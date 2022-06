Gli attivisti bloccano il GRA: automobilisti furiosi. I motivi della protesta

Ancora blocchi sul Grande Raccordo Anulare da parte di alcuni attivisti ambientali. Anche oggi il traffico è in tilt.

Macchine bloccate tra Bufalotta e Tiburtina: ambientalisti in protesta

Fermi in mezzo alla carreggiata con gambe incrociate e striscioni “Basta Gas e basta carbone”. Sono queste le proteste che sta mettendo in atto un movimento ambientalista che vuole fermare il prima possibile quello che sembra essere uno dei progetti del Governo, ovvero l’estrazione di combustibile fossile.

Come è successo nelle scorse settimane però, anche in questo caso si è creato un traffico importante sul Grande Raccordo Anulare visto che i protestanti hanno bloccato i mezzi in circolazione.

L’appoggio di Gassman

Anche personaggi noti hanno deciso di appoggiare la protesta degli ambientalisti; tra questi c’è il noto attore Alessandro Gassman che con un tweet ha scritto: ” Tutto il mio appoggio all’azione degli attivisti di @XrItaly ed a tutte le azioni pacifiche che verranno messe in atto perché dalle parole i governi passino ai http://fatti.La battaglia ai cambiamenti climatici NON può più essere rimandata”