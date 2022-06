“Con i vasi dipinti con i colori del Pride, per dire che Roma è una città accogliente, aperta, inclusiva e solidale, per dire che ogni posto è il posto giusto per sentirsi a casa, le piazze, le strade, i parchi, la città intera.

Costruiamo ogni giorno un ambiente accogliente, perché prendersi cura dell’ambiente è anche prendersi cura della qualità della vita di ognuno di noi, dei diritti, della libertà di autodeterminarsi. Per rendere Roma oggi e tutti i giorni una città a misura di tutte le persone che la vivono“, così l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, annuncia su FB l’intervento fatto questa mattina dal Servizio Giardini di Roma Capitale in Piazza dell’Esquilino.