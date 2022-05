Lorenzo Maggi: fascino da ribelle, cuore da poeta maledetto

Cresce tra Roma, Los Angeles e Londra dove coltiva continuamente la sua passione per la musica frequentando club e suonando con artisti internazionali. Tra i suoi cantanti preferiti troviamo Battisti, Vasco, Kurt Cobain e Jimi Hendrix. Lorenzo ha un passato molto difficile ma non si è mai scoraggiato, andando sempre avanti; e forse sarà proprio questa sua determinazione che lo farà riuscire nel campo musicale. E’ un ragazzo alla mano e solare ma spesso anche malinconico e triste. Ama stare in mezzo alla natura.

E’ uscito da poco con un nuovo singolo ‘’Anima fragile’’ , con edizione ThaurusThaurus publishing srls.,

e sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan. Nel giro di poche settimane ha già raggiunto più di 300mila streams che continuano a crescere. Il pezzo è stato prodotto da Antonio Marcucci, produttore e chitarrista dei Tiromancino, mixato da Simone Asilo e masterizzato in uno dei studi più importanti a livello nazionale , il Foward Studio di Roma.

Dice di aver preso ispirazione da una ragazza con cui ha chiuso i rapporti e che voleva riconquistare. Diverse etichette discografiche gli stanno facendo la corte, ma ancora non sappiamo nulla di concreto. Stile da Rockstar e fascino da divo degli anni 60, Lorenzo Maggi è veramente ambiziosissimo. Vede un futuro internazionale, gli stadi e un featuring con Post Malone. Sta lavorando in queste settimane giorno e notte chiuso in una villa nella campagne Romana con il proprio team per terminare il suo nuovo album. Per ora ha tutte le carte in regola per realizzare tutte queste cose, non ci resta che augurargli il meglio.

Link utili:

-Link instagram: https://www.instagram.com/lorenzoxmaggi/

-Link canale Spotify: https://open.spotify.com/artist/3hALHCp2SPIMPbpzVMykXV?si=FcztVJl-Q2K90FJDGTESGw

-Link ‘’Anima Fragile’’ spotify: https://open.spotify.com/track/1nYCiWBlPcAQSOjWgpeo0Z?si=0a071d53d6184a37

-Link canale youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCn8O7MKQsC2mPWgXB2GzycQ/about