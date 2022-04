Il noto procuratore dei calciatori Mino Raiola, che tra gli altri gestisce gli interessi di Ibrahimovic e moltissime altre stelle del calcio internazionale, è morto a soli 54 anni.

La celebre figura, che da anni viveva all’estero, da giovane ha vissuto ad Amsterdam e, tra gli altri, ha assistito giocatori quali Ibrahimovic, Haaland, ma anche Donnarumma, Pogba, Verratti, e tanti altri ancora. Soltanto lo scorso 12 gennaio era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una malattia polmonare non bene chiarita, ma sembra slegata dal Covid. A distanza di pochi mesi in cui sulle sue condizioni di salute ci sono state varie indiscrezioni, è arrivato il triste annuncio. A farlo per primo è stato il TG di La 7, condotto da Enrico Mentana.

Celebre per le sue affermazioni e per l’amicizia che lo legava ai campioni di cui gestiva gli affari, se ne va via uno dei procuratori più noti e discussi del calcio moderno. Addio dunque a Mino Raiola, agente che ha segnato nel bene e nel male l’ultimo ventennio di calciomercato.