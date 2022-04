Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 4 aprile 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 4 aprile 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nero a metà S3E1 – Segreti e bugie – Prima parte

22:30 Nero a metà S3E2 – Segreti e bugie – Seconda parte

23:35 Via delle Storie

23:45 TG1 Sera

23:48 Via delle Storie

00:50 S’è fatta notte

01:23 Che tempo fa

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso

23:35 Re Start

01:05 Calcio Totale

02:09 Meteo 2

02:10 Subdola ossessione

03:30 Seduzione letale

Rai 3 20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report – Puntata del 04/04/2022

23:15 Fame d’amore – Puntata del 04/04/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:50 Ultima Possibilità – Motive i

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:12 I Piaceri della Contessa Gamiani

03:34 Superclassifica Show 1981

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:10 La Pupa e il Secchione Show

01:13 Tg5

01:48 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:15 Uomini e Donne

04:09 Vivere II

Italia 1 20:24 Il Contagio – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Red (Di R. Schwentke)

23:40 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Attacco Batteriologico – i Mega Disastri

03:12 Il Disastro Aereo di Tenerife – i Mega Disastri

03:57 Sognando il Gol – Forza Campioni

04:20 La Grande Partita – Forza Campioni

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Premier Servant of the People

23:15 Zelensky – The Story

00:30 Tg La7

00:40 Otto e mezzo

01:20 Camera con vista

01:50 L’aria che tira

03:45 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:15 Guess My Age – La sfida

21:30 Tutti per 1 – 1 per tutti

23:45 Ci vediamo domani

01:45 UEFA Europa League Magazine

02:45 Lady Killer

04:10 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:40 Ender’s Game

23:45 Conan il barbaro

01:50 Highway Security: Spagna

04:25 Airport Security: Europa

20 — Venti 20:13 L’ Ipotesi del Parassita Alieno – The Big Bang Theory IV

20:36 La Ricombinazione della Lega della Giustizia – The Big Bang Theory IV

21:04 300

23:26 American Gangster

02:21 La Fine e L’Inizio – Shades Of Blue III

03:03 La Caduta – Shades Of Blue III

03:42 Addio Al Celibato – Distretto di Polizia 4

04:22 L’ Ultimo Saluto – Distretto di Polizia 4

Rai 4

20:29 Criminal Minds III ep.15

21:20 Robocop

23:17 Black and Blue – La legge dei più forti

01:10 Anica appuntamento al cinema

01:13 Warrior S2E1 Impara a resistere, o prendi una guardia del corpo

02:09 Warrior S2E2 Chinese Connection

02:56 Cold case III ep.9

03:38 Cold case III ep.10

Iris 20:05 Il Figlio del Boss – Walker Texas Ranger IV

21:00 Benvenuti A Marwen

23:28 S1Mone

01:45 Note di Cinema

01:50 Ancora Vivo

03:34 Travolti Dal Destino

Rai 5 20:13 Prossima fermata Australia – E3

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole – Narratore dell’avvenire. Un film su Giovanni Pascoli

22:18 Ovunque proteggimi

23:54 Miles Davis – The Birth Of The Cool

01:45 Rai News Notte

01:55 Save The Date – Speciale La Fenice per Venezia

02:20 Prossima fermata Australia – E3

03:21 Evolution – Il viaggio di Darwin puntata

Rai Movie 21:10 Jonathan degli orsi

23:15 Gli uomini dal passo pesante

01:00 Il colosso di Rodi

03:20 Il giustiziere di Londra

Rai Premium 21:20 Un’estate a Maiorca

23:00 Ransom S2E9 Linea dura

23:40 Ransom S2E10 Silenzio radio

00:25 Ransom S2E11 Il cliente

01:05 Un caso di coscienza S4E3 – Nessun responsa

03:05 Professor T S4E3 – Finalmente la verità

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:15 Dead Man Down – Il sapore della vendetta

23:25 Ina: l’esploratrice del porno

00:25 Porno Valley

01:25 Boobs – La ricerca della perfezione

02:35 Scotty: l’amante segreto di Hollywood

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:13 A-Team

21:06 Una notte da leoni

22:54 Cattivi vicini

00:42 Chuck

02:07 Hart of Dixie

04:11 TGcom 24

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Brancaccio

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:40 La compieta preghiera della sera

23:40 Santo Rosario

LA7d 20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 ArtBox

01:40 Like – Tutto ciò che Piace

02:10 La Mala Educaxxxion

03:00 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Inga Lindstrom – una Sposa in Fuga

23:10 Uomini e Donne

00:35 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:37 Bitter Sweet , 61 – Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore

04:23 Il Segreto Xxxv , 2241 – il Segreto Xxxv – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti Ristorante

21:25 Vite al limite

23:10 Too Large

Cine34 21:06 Natale da Chef

22:47 L’ amico del cuore

00:34 Si fa presto a dire amore

02:09 Zoo

03:38 Slalom

Focus 20:15 La Maledizione – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Il Mistero della Sfinge di Giza – Costruttori di Piramidi

22:15 Lost Secrets Of The Pyramid , 1 – Lost Secrets Of The Pyramid

23:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 5 – Segreti Nel Ghiaccio II

00:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 6 – Segreti Nel Ghiaccio II

01:15 Sistemi in Stallo – Indagini Ad Alta Quota VIII

02:00 Giant Constructions – The World’s Most Spectacular Bridges, 2

02:45 Quel Mostro di Gru – Uomini & Macchine

03:30 Wildest New Zealand, 5 – Wildest New Zealand

04:15 Mysteries Of The Mekong, 2 – Mysteries Of The Mekong

Giallo 21:10 Alexandra

23:05 Miss Fisher – Delitti e misteri

01:25 Alice Nevers – Professione Giudice

03:20 Torbidi delitti

TOP Crime

20:16 Rosso Come L’Amore – The Mentalist IV

21:10 Conto in Rosso – The Mentalist V

22:03 Faida Rossa – The Mentalist V

22:58 Sotto Copertura – Law & Order: Unità Speciale IX

23:52 Il Segreto – Law & Order: Unità Speciale IX

00:45 L’ Uomo dell’Anno – Colombo

02:33 La Fortezza – The Mysteries Of Laura II

03:26 Un Vecchio Amico – The Mysteries Of Laura II

04:19 Tgcom24

Italia 2 20:20 Monica e la Medusa – Friends

20:45 La Reincarnazione – Friends

21:15 A-X-L – Un’Amicizia Extraordinaria

23:16 La Guerra Fredda del Panino – Mom

23:45 Anche Io Ho una Figlia – Mom

00:15 Da una Dipendenza All’Altra – Mom

00:40 Nuove Montagne Da Scalare – Mom

01:05 Cetrioli e Sottaceti – Mom

01:31 Che Noia il Circo! – South Park

01:57 Giù Le Zampe Dai Bambini – South Park

02:22 Fatti Curare Da un Indiano – South Park

02:51 Ti Porgo Le Mie Scuse – Shameless

03:41 A Mali Estremi – Shameless

04:20 Il Consiglio Studentesco – Legacies

DMAX 21:25 Lupi di mare

23:15 WWE Raw

01:15 Nostradamus: nuove profezie

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: 1981, il golpe in Spagna con il Prof. Alfonso Botti

21:10 Italia: viaggio nella bellezza. Sulle tracce del patrimonio mondiale. Il Medioevo delle cattedrali

22:10 Potere e bellezza – I Farnese

23:10 Reali in guerra – Tragici risvegli

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.49

00:50 Passato e Presente: 1981, il golpe in Spagna con il Prof. Alfonso Botti

01:30 La guerra segreta. Il maestro del D Day

02:30 C’era una volta un re… e il suo popolo. Storia di Vittorio Emanuele III – Puntata 1

03:30 La lotta dell’uomo per la sopravvivenza. Verso la scienza, patria dell’uomo. p. 6

Mediaset Extra