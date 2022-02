Per un motivo che ancora ci risulta imprecisato, sulla Ferrovia Roma-Lido la circolazione dei treni risulta essersi interrotta poco fa per permettere un intervento dei Vigili del Fuoco alla stazione Lido Centro.

Ostia. Ferrovia Roma-Lido, intervento in corso dei vigili del fuoco e circolazione interrotta

Al momento dunque ci sono disagi per i pendolari della linea e che riguardano i treni che passano o sostano per la Roma-Lido.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alle motivazioni che hanno portato i pompieri ad agire tempestivamente verso l’ora di pranzo di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022.

Aggiornamento

Stando alle prime informazioni pervenute, i vigili del fuoco si sono adoperati in seguito alla caduta di calcinacci dal cavalcavia. Si sta mettendo la zona in sicurezza. Al momento, non si segnalano persone rimaste ferite o altri danni. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti, anche sul traffico dei treni, che adesso è in fase di rimodulazione.

Foto di repertorio