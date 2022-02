Ariccia, paura su via Campoleone: autista si ribalta con il tir

Nella giornata di oggi la sala operativa VVF del Comando di Roma, ha inviato presso il Comune di Ariccia in SP7 Via Campoleone incrocio Via dei Rutuli due Squadre VVF 15/A, e 32/A con al seguito l’Autogru/10 per un incidente stradale, dove un autoarticolato che trasportava diverse tonnellate di barre di acciaio si ribaltava durante l’immissione in una rotonda.

Tir si ribalta nei pressi di una rotonda

Mentre l’autista del mezzo veniva preso in cura dai sanitari del 118 il personale vvf metteva in sicurezza l’area. Sul Posto la Polizia Locale per i rilievi del caso.