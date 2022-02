Alatri, è morto Carlo Costantini: fu Sindaco dal 1965 al 1974

Lutto nella città di Alatri dove è morto Carlo Costantini, ex Sindaco del paese. Aveva 96 anni.

La nota del Comune di Alatri

In segno di vicinanza e rispetto per il grande lutto della famiglia e di tutti i cari dell’amato Carlo Costantini le cerimonie istituzionali di intitolazione in programma per domani sono rimandate a sabato 12 febbraio.

I funerali del caro Carlo Costantini verranno celebrati domani, giovedì 10 febbraio, presso la Collegiata di Santa Maria Maggiore, alle ore 11:00.

L’intera comunità porge le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i familiari.