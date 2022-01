Come riportato da Repubblica, un altro caso sconvolgente di cronaca racconta del dramma causato dal Covid. Che fosse per timore del vaccino o altro, non lo sappiamo.

Terracina, 27enne no vax cerca di rifiutare tutte le cure: morto di Covid

Sta di fatto che dopo quanto avvenuto ieri, ovvero la notizia della morte di una 28enne di Aprilia, che non si era vaccinata, nonostante fosse in stato di gravidanza, oggi un altro caso sconvolge la provincia di Latina. A Terracina, infatti, un giovane di 27 anni avrebbe cercato di rifiutare tutte le cure ed è tragicamente poi morto di Covid all’ospedale Umberto I di Roma.

I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, e avrebbe avuto necessità del casco, come scritto da Repubblica, ma ogni tentativo sarebbe risultato vano. Il ragazzo è deceduto proprio ieri pomeriggio, sebbene la notizia sia trapelata soltanto poco fa. Le nostre condoglianze a familiari e amici del ragazzo.