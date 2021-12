Ferrari 512 TR a tavoletta: la ‘rossa’ sfonda la vetrina. Il video è virale

Un Natale movimentato con un brutto fuoriprogramma quello di un 82enne di Andorra che, al volante della sua Ferrari 512 TR, ha provato un grave incidente, finendo all’interno di una vetrina di un centro commerciale. Danni enormi e tre persone ferite, ma fortunatamente subito dimesse, dopo le cure in ospedale.

Tre persone ferite e tantissimi danni

Sono subito partite le indagini e grazie ai presenti che hanno fatto foto e ripreso la scena a impatto avvenuto, è stato possibile ricostituire la dinamica. A quanto sembra, l’auto, probabilmente a causa dell’elevata velocità, stava percorrendo un tratto di strada a nord, oltre il complesso commerciale, quando ha colpito una barriera stradale, sbandando a più riprese e poi, appunto, terminando la sua corsa contro la vetrina del centro commerciale. La velocità è ritenuta un fattore dalle autorità nell’incidente.

Il conducente di 82 anni, il passeggero donna di 59 anni ed un addetto del centro commerciale di 44 anni sono rimasti feriti nell’incidente ed hanno riportato delle lievi commozioni celebrali, per le quali sono stati curati in ospedale per poi essere presto dimessi. Fortunatamente, dunque, non ci sono stati gravi conseguenze da questo schianto, mentre la Ferrari ha riportato ingenti danni, come si può notare dai video postati sull’incidente. Soprattutto la parte anteriore della Testarossa, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è andata mezza distrutta, ma è molto probabile abbia riportato gravi problemi anche il sottoscocca.

Di seguito il link del video della scena dell’impatto avvenuto grazie al quale è stato possibile ricostituire la dinamica: