Green Pass falsi venduti a 100 e 500 euro. Bloccati 17 canali di un’applicazione messaggistica

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro

preventivo emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, con il

quale è stato disposto l’oscuramento di 17 canali di un’applicazione di messaggistica istantanea contenenti

annunci di vendita di falsi “Green Pass”.

I dettagli

Nel corso di attività di monitoraggio della rete e dei social network, i Finanzieri del Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria di Roma hanno individuato 8 canali pubblici e 9 profili privati su cui erano proposte in

vendita false “Certificazioni verdi COVID-19”, ad un prezzo compreso tra 100 e 500 euro, in alcuni casi da

versare a mezzo di criptovalute.

Secondo le indicazioni riportate sulle pagine, i “Green Pass” venivano forniti sia nel formato digitale che

cartaceo, anche nella modalità “Super Green Pass”, per il quale è richiesta l’avvenuta vaccinazione. Tutti i

documenti sarebbero stati muniti di QR Code asseritamente idoneo a superare i controlli da parte delle

competenti Autorità. Venivano pubblicizzati anche particolari sconti commerciali in caso di acquisto di più

attestati, come la formula del “pacchetto famiglia”, ed era “garantita” la piena affidabilità ed efficacia delle

certificazioni, nonché un “servizio di assistenza” in caso di problemi.

Gli approfondimenti condotti hanno permesso di accertare che almeno 140.000 utenti si sono collegati ai canali ora oscurati al fine di ottenere informazioni o le false certificazioni.

La presenza di questo genere di profili è recentemente aumentata in seguito ai provvedimenti normativi che

hanno esteso l’obbligatorietà del “Green Pass” per lo svolgimento di determinate attività. Tuttavia, come noto, la certificazione verde Covid-19 viene emessa solamente dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute e non può essere oggetto di vendita in rete.

Il procedimento penale versa, attualmente, nella fase delle indagini preliminari.L’operazione odierna rientra nell’alveo delle attività svolte dalla Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Roma a contrasto delle condotte fraudolente perpetrate attraverso la rete internet, che mettono a rischio la fede e la salute pubblica, in special modo nel corso dell’emergenza pandemica in atto. L’ A.G. ha rilasciato il nulla osta per la divulgazione agli organi di informazione