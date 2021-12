Parlando la lingua del calcio: se la Roma licenzia Mourinho, assumerà un ex giocatore come hanno fatto altri grandi club?

Non si può dire che, nonostante le attese, “the Special One,” ovvero José Mourinho, abbia fatto faville – e il suo record di una sola vittoria nelle ultime sette gare non lascia spazio a molte interpretazioni. Che l’allenatore carismatico e dalla lingua pungente che risolveva con il suo tocco magico come Re Mida i campionati abbia davvero imboccato la via del tramonto, almeno sulla sponda del Tevere?

La gestione Mourinho

Il suo enorme carisma e la fiducia della proprietà sembrano tenere il portoghese ancora al sicuro per poter procedere nella sua ristrutturazione della squadra – altri allenatori meno blasonati, sostiene qualche commentatore come Di Canio – sarebbero già stati massacrati da stampa e tifosi. Ma quello che non sembra avvenire è questo cambio di passo che dovrebbe proiettare la Roma nell’orbita Mourinho, uscendo davvero dalle ombre del recente passato.

Ed è certo che Mou ha preparato una lunga lista della spesa per rinforzare certi comparti che fanno acqua, come la difesa, da sempre il suo fiore all’occhiello. Si parla di grandi investimenti, e di un mercato d’inverno scoppiettante per i colori giallorossi.

Una stagione di transizione

È probabile che Mou l’abbia messo in conto – e che abbia debitamente informato anche la proprietà dei due Friedkin della necessità di ristrutturare la squadra secondo i propri desideri, cosa che pare sottolineare un impegno di più lunga scadenza da parte dell’allenatore, e sembra essere avallato dalla presenza silenziosa della proprietà, che non parla, ma comunque agisce, e soprattutto, supporta le scelte del tecnico.

Insomma, un bel problema per Mourinho, che deve ricostruire una squadra in corsa, e utilizzando un linguaggio diverso, dato che la Roma è una squadra molto particolare, dove la parola “Totti” e tutto quello che si porta dietro questo termine ha una sua importanza fondamentale.

Un asse Mou-Totti per costruire il futuro?

Sembra che Mou, da sempre attento a creare rapporti franchi e diretti con le personalità importanti delle squadre dove ha allenato, abbia sentito il bisogno di creare questo tipo di relazione anche con una vera e propria colonna portante della storia della Roma, che tanto significa per i tifosi – e l’ha fatto tendendo una mano proprio verso il Pupone, valorizzando un giovane talento che proviene proprio dalla scuderia di Totti: il 18enne Cristian Volpato, entrato nelle fasi finali del’incontro con l’Inter di fronte agli occhi del Capitano, che seguiva la partita dalla tribuna per la prima volta dal 2019.

Insomma: aldilà del campo sembra che il tecnico stia intraprendendo un percorso di consolidamento che può solo essere utile per ricostruire non solo una squadra, ma un vero e proprio ambiente dove si possa lavorare bene nel futuro. Ma queste grandi manovre di Mou a livello di spogliatoio potranno dare i loro frutti solamente se verrà lasciato lavorare con tranquillità, cosa che non è affatto scontata, dati i temporali a ciel sereno che caratterizzano le ultime stagioni di Serie A.

L’alternativa a Mou

Esiste un’alternativa a Mourinho? certo che per la Roma, sfilarsi proprio ora quando si è in mezzo al guado sembra un’alternativa alquanto rischiosa che vanificherebbe tutti gli sforzi fatti finora. Ma sebbene suggestiva, questa è un’ipotesi che per ora non sta circolando.

Quello che si vocifera è invece che sia lo stesso Mourinho ad abbandonare la casacca giallorossa per approdare in Premier League in Inghilterra, in quota all’Everton al posto di Rafa Benitez, che sembra essere a una battuta d’arresto. Magari portandosi dietro proprio quel Zaniolo a cui il tecnico ha consigliato di lasciare la Serie A. In sintesi, nulla è deciso, e le bocche sono tutte cucite – se accadrà qualcosa, succederà, come spesso accade, “out of the blue.”

Ma se sarà così, non sarà affatto semplice per la Roma e il suo nuovo tecnico intervenire a metà anno con nuovi moduli e nuovi linguaggi: anche il possibile ingresso di un ex giocatore anziché uno stratega puro non potrà dare effetti immediati, soprattutto tenendo presente che la Roma attuale è una squadra di buon livello, ma senza un vero e proprio catalizzatore sul quale si possa investire per cambiare una stagione deludente.