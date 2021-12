Trivellato, la concessionaria Mercedes e smart che integra online e 14 sedi in Veneto

Quando si tratta di scegliere l’auto ideale, Trivellato, concessionaria Mercedes e smart, mette a disposizione un’esperienza in cui alle 14 sedi in Veneto s’uniscono i vantaggi di Trivellato.it, come rivela la conquista del premio Best Digital Dealer 2020. Insieme a centinaia di veicoli in pronta consegna, consultabili in pochi click, viene presentata la possibilità di prenotare online l’auto, ricevere notifiche sulle offerte di proprio interesse, senza contare la serenità di un Gruppo in grado di fornire tutta l’assistenza post-vendita di cui si può avere bisogno.

Visitando il sito ufficiale della concessionaria si incontrano molteplici alternative, Mercedes GLA, GLC, Classe A, Classe B o Classe C, corredate da schede prodotto dettagliate, immagini e tour virtuali. È possibile prenotare la nuova vettura online bloccandola per tre giorni, versando un acconto di appena 250 euro (che verranno restituiti in caso di ripensamento).

Gli oltre 400 esperti del team di Trivellato sono sempre disponibili per fornire consigli preziosi o affiancare l’utente nella scelta del veicolo che meglio si adatta alle sue esigenze. L’assistenza è garantita anche nella fase post-vendita, con servizi di manutenzione e la possibilità di effettuare revisioni, tagliandi o acquistare ricambi ufficiali Mercedes-Benz.

Chi non è ancora sicuro di voler finalizzare l’acquisto può approfittare del noleggio a breve, medio e lungo termine. Sul portale è possibile salvare le proposte più interessanti nella sezione “Preferiti”, mentre con l’opzione “Avvisami Se Cambia Il Prezzo” vengono inviate notifiche riguardo a sconti e promozioni.

Diverse sono le iniziative curate dalla concessionaria. Ad esempio, il Progetto Custom Lab Trivellato permette agli acquirenti di personalizzare la propria Mercedes AMG, con rivestimenti interni, verniciature speciali o elementi aerodinamici, per renderla davvero unica.

Trivellato propone macchine usate garantite con il Programma Mercedes-Benz Certified. Include 150 controlli e un chilometraggio certificato. Invece, il servizio premium Pick Up & Delivery permette di prenotare il ritiro e la riconsegna della vettura direttamente presso la propria azienda o ufficio, in caso di interventi di manutenzione. Gli oltre 1.600 feedback verificati dalla piattaforma eKomi sono la conferma della soddisfazione dei clienti.

Numerosi poi sono i riconoscimenti ottenuti nel corso di quasi un secolo di attività. La certificazione ISO 9001:2008 realizzata da TUV garantisce la qualità, la chiarezza e i vantaggi concreti offerti dall’azienda.