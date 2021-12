L’opportunità di investire nella sostenibilità con Ener2Crowd

Il crowdfunding rappresenta ormai da anni una delle soluzioni di investimento più efficaci grazie alla capacità di attrarre capitale e di facilitare l’incontro tra coloro che hanno intenzione di investire e coloro che sono alla ricerca di risorse economiche per finanziare la propria idea o mandare avanti la propria iniziativa imprenditoriale.

Con il crowdfunding, infatti, da una parte si possono raccogliere somme di denaro senza dover passare per banche o istituti di credito, che contemplano lunghi e contorti iter burocratici e richieste di garanzie sproporzionate per l’imprenditore, dall’altra, per quel che riguarda il risparmiatore, la possibilità di poter contare su un livello di rendimenti di gran lunga più consistenti in termini percentuali rispetto alle classiche metodologie di investimento come i depositi bancari o i titoli di stato.

Il crowdfunding energetico

La crescita del crowdfunding è evidenziata dai dati relativi al biennio 2020-2021 che, pur essendo caratterizzato dalla pandemia da Covid e conseguente crisi economica, ha fatto registrare un +75% di raccolta di capitali rispetto al 2019, con particolare riferimento al trend positivo del lending crowdfunding che ha raggiunto i 180 milioni di euro e che, anche nel 2021, prendendo in esame il periodo che va dal giugno 2020 al giugno 2021, ha ottenuto un +399% (+208 milioni di euro).

Ed è proprio il lending crowdfunding, vale a dire la metodologia di raccolta dal basso attraverso la quale l’investitore ricopre a tutti gli effetti il ruolo di “prestatore” di denaro per finanziare progetti a fronte di una restituzione della somma investita più un interesse prestabilito a priori, la soluzione migliore per investire nel crowdfunding, senza dover entrare in quota societaria come invece avviene nell’equity crowdfunding. La sua efficacia risulta essere ancora più evidente quando il lending crowdfunding viene abbinato a progetti legati alla sostenibilità e più in generale alla Green Economy.

Ener2Crowd, la prima piattaforma di lending crowdfunding 100% green

A comprendere per prima le grandi opportunità di investimento e di guadagno del settore della Green Economy è stata Ener2Crowd, la prima piattaforma di lending crowdfunding per il finanziamento di progetti 100% green, con particolare focus per ciò che riguarda la sostenibilità, la transizione e la conversione energetica.

Nata nel 2018, grazie all’esperienza nel mondo della finanza, dell’energia e del marketing, Ener2Crowd è riuscita a imporsi come leader nel settore crowdfunding dedicato alla Green Economy, riuscendo a raccogliere oltre 4 milioni e mezzo di euro, utili per finanziare 40 progetti totalmente green, rivolti alla realizzazione di impianti a energia rinnovabile, riqualificazione immobiliare e riconversione energetica.

I vantaggi di investire sulla piattaforma di Ener2Crowd sono correlati alla grande attenzione che l’azienda italiana dimostra nella fase di selezione dei progetti da proporre: attraverso una tripla analisi, infatti, si approfondisce la sostenibilità tecnica-finanziaria del proponente, la sua storicità e il merito creditizio. In questo modo il risparmiatore ha la garanzia di investire unicamente su progetti affidabili e sicuri.

Investimenti a basso profilo di rischio

Inoltre, essendo la Green Economy decorrelata dall’andamento dei mercati finanziari, come dimostrato da questi due anni caratterizzati dalle crisi economiche dovute al Covid19, l’investimento in piattaforma ha un basso profilo di rischio, garantendo alla stesso tempo rendimenti di altissimo livello, fino al 7% lordo annuo con l’attivazione di bonus, rendendo l’investimento oltre che sicuro anche profittevole se paragonato alle altre tipologie classiche di allocazione di capitali definite “sicure” come i titoli di stato o i depositi bancari che hanno un ritorno molto basso in termini percentuali.

Investire sulla piattaforma di lending crowdfunding è molto semplice e intuitivo. Dopo aver effettuato l’iscrizione sul sito www.ener2crowd.com, chiunque può cominciare a investire, anche piccole somme, su progetti che hanno messo al centro la sostenibilità, potendo contare su un’assistenza costante e tempestiva, un continuo aggiornamento dello stato del progetto, e, in generale, una reale conoscenza e trasparenza del progetto e del suo proponente.

Una community che ha a cuore il Pianeta

Oltre agli aspetti meramente economici, chi decide di investire sulla piattaforma Ener2Crowd, entra a far parte di una grande community di GreenVestor che condividono la stessa visione incentrata sulla salvaguardia del Pianeta e sulla sostenibilità, divenendo parte attiva di quella rivoluzione verde che non può essere più rimandata, e potendo contare su una serie di servizi accessori come l’organizzazione di workshop dedicato alle tematiche ambientalistiche, alla finanza sostenibile e alle energie rinnovabili.

L’obiettivo è quello di accrescere la propria conoscenza sugli argomenti che più generano interesse, e contribuire realmente a rendere ciò che ci circonda un luogo a misura d’uomo, nuovamente vivibile e pronto per ospitare le nuove generazioni. In questo senso, Ener2Crowd è in prima linea per contrastare gli effetti negativi delle emissioni nocive, e grazie al finanziamento dei progetti sostenibili presenti in piattaforma sono stati risparmiate oltre 7 mila tonnellate di CO2; l’equivalente di quasi 730 mila nuovi alberi piantati, senza contare la partnership strategica con Tree-Nation, insieme alla quale sono stati piantati quasi 9000 alberi.