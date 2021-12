Programmi tv inglesi: un boom senza fine

Non si ha probabilmente nemmeno idea di quali siano le esatte proporzioni del fenomeno inglese in relazione alla produzione di programmi tv di successo. Infatti, sono sempre di più quelli che vengono apprezzati dal grande pubblico e che diventano famosi in tutto il mondo.

Volete qualche esempio? Tra quelli maggiormente conosciuti anche da parte del pubblico italiano è impossibile non notare anche Ballando con le Stelle e Chi vuol essere milionario, giusto per citarne due, ma in realtà la lista è veramente lunga, come è stato messo in evidenza da un’interessante ricerca che è stata condotta da parte del casinò online di Betway.

Il settore delle produzioni tv nel Regno Unito

Stiamo facendo riferimento a uno dei settori maggiormente prolifici a livello mondiale, che si è contraddistinto, non solo a livello continentale, per aver sfornato una serie veramente impressionante di forma decisamente innovativi e per la produzione di show che sono apprezzati ormai in tutto il mondo., come svelato da un’interessante ricerca che ha trovato spazio sul blog L’insider.

Di conseguenza, non deve affatto stupire il fatto che le esportazioni di programma tv all’estero sono arrivate, nel corso del 2020, a toccare una cifra veramente spaziale e che non può che lasciare a bocca aperta, ovvero 1,48 miliardi di sterline, che corrispondono al cambio attuale a qualcosa come 1,97 miliardi di dollari.

Incassi da record per il Regno Unito

Ci sono alcuni programmi che si sono rivelati una vera e propria manna dal cielo dal punto di vista del ritorno economico che sono stati in grado di garantire. Tra quelli che sono stati venduti senza alcun tipo di adattamento, è importante mettere in evidenza la presenza di prodotti tv del calibro di Downton Abbey, Doctor Who e Planet Earth.

Solo questi tre programmi tv appena citati, infatti, sono riusciti a rappresentare il 70% dell’export complessivo, combinandosi per oltre un miliardo di sterline, diventando il simbolo degli incassi da record di questo settore.

Anche alcuni adattamenti internazionali di un gran numero di format inglesi si sono rivelati particolarmente redditizi, raggiungendo davvero un buon successo. Tra gli esempi più interessanti e lampanti troviamo senza ombra di dubbio gli adattamenti di format piuttosto famosi, com nel caso di Love Island e Come Dine With Me, che hanno messo le mani sul secondo posto in questa particolare classifica, toccando quota 160 milioni di sterline, oltre che una quota pari all’11% su tutte le vendite.

I mercati in cui l’export tv del Regno Unito va alla grande

Diamo uno sguardo a un’altra graduatoria del tutto particolare, che stavolta va a riguardare il fatturato, che viene espresso in milioni di sterline, che è stato ricavata dal Regno Unito con l’esportazione in alcuni mercati internazionali.

In questa particolare classifica, quindi, gli Stati Uniti sono il Paese che ha più importanti prodotti tv del Regno Unito. Dal punto di vista strategico, si tratta di un mercato fondamentale per gli inglesi, dato che nel 2020 ha portato in dote un fatturato pari addirittura a 466 milioni di sterline, che al cambio attuale vogliono dire circa 649 milioni di dollari.

Come si può facilmente intuire, i tv show che vengono prodotti nel Regno Unito hanno una particolare presa in diversi Paesi in cui l’inglese è la lingua più parlata, come nel caso del Canada e dell’Australia. Non è un caso, infatti, che entrambi i Paesi si trovino tra i primi cinque posti di questa graduatoria. I tv show inglesi, andando a sfruttare il format originale, oppure apportando qualche lieve modifica e adattamento, sono in grado di garantire un ritorno molto importante dal punto di vista economico.