Con Rete Cowo® il coworking Milano diventa davvero a misura di professionisti e aziende

Rappresenta uno dei contesti in più forte evoluzione nell’intero panorama nazionale e per questo il coworking Milano è uno dei principali ambiti operativi di Rete Cowo®, la Rete dei Coworking Indipendenti organizzata in oltre 100 spazi tra Italia e Svizzera. La presenza nella città meneghina riflette una grande attenzione verso le persone, nel rispetto della visione di Tara Hunt: “Coworking is a Labour of Love”. Dalle zone più centrali a quelle più pratiche per chi arriva da fuori città, il Network dispone di decine di strutture nella metropoli lombarda.

Inaugurata nel 2008, quando ancora il coworking era agli albori, Rete Cowo® supporta e alimenta i progetti di una business community costituita da migliaia di professionisti.

Milano è senza dubbio un nodo fondamentale della sua Rete, che interessa numerosi contesti produttivi. È un’area rinomata, anche a livello internazionale, per aver interpretato, in diverse declinazioni, la cultura della sharing economy.

Non a caso è stato scelto proprio il capoluogo lombardo per ospitare l’edizione 2015 della Coworking Europe Conference. C’è stata anche la volontà, da parte delle istituzioni (con specifico riferimento all’amministrazione comunale), di sostenere la crescita del coworking attraverso l’introduzione di interventi di supporto, concepiti per incontrare le esigenze di coworker e manager delle strutture.

A caratterizzare la proposta milanese del Network Cowo® sono il numero di alternative e le specifiche di ogni struttura. Professionisti, freelance, imprese, startup trovano tante alternative capaci di assicurare contesti e servizi ideali per avvincenti esperienze lavorative.

Sono disponibili spazi di alta fascia, con tariffe adeguate, ma anche proposte più sostenibili, caratterizzate da un ottimo rapporto prezzo/beneficio a condizioni più economiche. Per scoprire quello che meglio si adatta alle proprie necessità basta una semplice ricerca su https://cowo.it/.

All’interno della piattaforma ufficiale del Network è facile verificare le specifiche di tutti gli spazi su una mappa interattiva. Consente inoltre di passare in rassegna la scheda, ricca di dettagli, di ogni struttura. Con un click sull’immagine del coworking si scoprono indirizzi, servizi, photogallery di spazi e della comunità, informazioni sul contesto locale, form, riferimenti social e ulteriori contatti.