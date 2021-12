Come dotarsi di un forno a legna da esterno che duri per sempre: caratteristiche e requisiti

La scelta nell’acquisto di un forno a legna dovrebbe essere sempre ponderata e consapevole: molto spesso si tende a considerare solo il prezzo più economico e ciò porta a comprare forni di scarsa qualità che non durano nel tempo.

Un forno a legna dovrebbe essere considerato un vero investimento pertanto è importante che sia durevole, sicuro e adatto a sopportare intemperie, segni del tempo e sbalzi termici.

La scelta dei materiali e la manutenzione sono i due aspetti più importanti nella scelta e nella cura di un forno a legna da esterno.

Se i materiali non sono adeguati il forno potrebbe diventare inutilizzabile a causa di crepe o spaccature; se la manutenzione non viene effettuata correttamente il forno non garantirà più una cottura uniforme e omogenea.

In genere un forno può essere costruito in muratura oppure acquistato in moduli prefabbricati: la seconda opzione rappresenta alcuni vantaggi.

Innanzitutto l’estetica finale del forno sarà coerente alle aspettative, in secondo luogo i forni prefabbricati se installati da professionisti richiedono poche ore di lavoro prima di essere funzionanti.

I materiali più adatti per un forno a legna da esterno

I modelli di forno a legna da esterno più economici utilizzano cemento compresso oppure cemento refrattario.

Questi materiali non sono i più adatti per un forno a legna per varie ragioni:

le alte temperature rischiano di crepare e spaccare la struttura;

il cemento non riesce a mantenere le alte temperature per molto tempo per cui sarà necessario dover riaccendere il forno durante l’utilizzo per riportarlo alla giusta temperatura;

il cemento è un materiale di origine chimica non adatto ad ospitare pane o pizza a diretto contatto;

Un forno prefabbricato di qualità dovrebbe essere progettato con pannelli in cemento armato che resistono alle alte temperature, ai segni del tempo e alle intemperie.

Proprio come succede per i muri delle abitazioni, questi pannelli contengono al loro interno una rete metallica che li rende indistruttibili e durevoli a vita.

La parte più importante nel forno è la camera di cottura che viene spesso realizzata in materiale non idoneo come cemento o metallo.

La soluzione ottimale è scegliere forni da giardino con camere di cottura in mattone refrattario, un composto derivante dall’argilla che viene modellato e cotto a temperature fino ai 1500 gradi.

Questo mattone riesce a resistere fino a temperature altissime e riesce a mantenere un calore costante per molto tempo. É inoltre naturale e perfetto per accogliere impasti come pizza o pane.

La manutenzione dei forni a legna

Quando un forno non viene mantenuto a dovere si rischia di compromettere le sue funzioni nonché l’apporto estetico che conferisce al giardino.

La camera di cottura dei forni realizzata in mattone refrattario non richiede alcuna particolare manutenzione: basterà rimuovere brace, cenere o residui vari con una paletta e una spazzola adatta.

Per quanto riguarda l’esterno del forno bisognerebbe considerare due aspetti: la copertura e i piani da lavoro.

Il forno non dovrebbe mai essere scoperto: è sempre meglio scegliere un modello con una copertura in tegole che proteggano il forno da pioggia e intemperie.

I piani da lavoro richiedono spesso la maggiore manutenzione: se realizzati in mattone, cemento o simili si sporcano in modo irreversibile in pochissimo tempo. Olio, aceto o altri grassi vengono assorbiti da questi materiali molto porosi creando macchie antiestetiche.

La situazione è risolvibile con piani in materiali lisci come il cotto smaltato, facile da pulire e igienizzare poiché difficilmente assorbe liquidi.

I forni a legna da esterno Iacoangeli

I forni Iacoangeli rientrano nella categoria di forni a legna prefabbricati, che dal 1983 produce forni e barbecue in modo artigianale.

Ogni forno si distingue per un gusto classico in modo da abbinarsi con facilità ad ogni stile di giardino e i materiali utilizzati sono di pregio, destinati a durare per tutta la vita.

Ogni forno è provvisto di:

pannelli in cemento armato resistenti a intemperie e alte temperature;

camere di cottura in mattone refrattario che mantiene il calore a lungo;

piani da lavoro in cotto smaltato facilmente igienizzabili;

copertura in tegole in cotto per proteggere il forno da pioggia e intemperie.

Ogni forno viene realizzato nei laboratori Iacoangeli da artigiani specializzati; trasporto e montaggio sono sempre garantiti ed effettuati senza intermediari ma direttamente da operatori specializzati.

In 3 o 4 ore il forno sarà montato e pronto all’uso senza sporcizia in giro per casa: per ulteriori informazioni su questi forni da giardino è possibile consultare la pagina “Iacoangeli Forni e Barbecue”..