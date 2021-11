StampaeStampe.it, il service di stampa digitale online per ogni progetto

Dal 2002 StampaeStampe.it è il centro di stampa digitale che offre prodotti web-to-print e stampe personalizzate su numerosi supporti: dai biglietti da visita agli espositori per fiere. I servizi si rivolgono al pubblico italiano ed europeo. A ciò vanno ad aggiungersi tempi di spedizione rapidi nel rispetto delle esigenze del cliente e una consulenza a 360° fornita da un team di esperti del settore.

I servizi proposti dall’azienda riguardano consulenza, a partire dalla fase pre-stampa fino al prodotto finito chiavi-in-mano. Grazie ai macchinari all’avanguardia e alle tecnologie di ultima generazione è possibile rispondere alle esigenze di ogni progetto, che si tratti di una comunicazione per interni o esterni.

Direttamente dal portale online è facile personalizzare supporti di piccolo formato come dépliant, brochure, stickers, biglietti da visita, etichette per vino o volantini. StampaeStampe.it propone anche stampa su forex, pannelli rigidi, espositori per fiere, striscioni o plexiglass.

I prezzi proposti dallo store sono molto competitivi e a ciò si aggiungono ulteriori opportunità di risparmio, raccolte nella sezione “Promozioni e offerte”. Inoltre, inserendo il codice promo BENVENUTO10 si ottiene il 10% di sconto sul primo ordine.

Insomma, sul portale si incontrano tantissime soluzioni per realizzare pubblicità e comunicazioni per ambienti interni ed esterni. I materiali impiegati assicurano un’eccellente qualità di stampa.

Con un click su “Blog” si trovano idee e spunti utili per ottimizzare i propri progetti. Il servizio clienti multicanale (telefono, chat, e-mail, social network) risponde rapidamente a tutte le richieste degli acquirenti. Attraverso il sito si possono anche ottenere preventivi in tempo reale.

Le modalità di pagamento sono sicure al 100%: carta di credito, PayPal, finanziamento in tre rate grazie a Scalapay, bonifico bancario, contrassegno o in contanti con ritiro della merce in sede. Per quanto riguarda la spedizione, il cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse date disponibili: optando per quella più lontana ottiene il miglior prezzo.

Infine, le oltre 3400 recensioni (con un punteggio medio di 4,8/5) sulla piattaforma Feedaty sono la conferma della qualità e dei servizi proposti da StampaeStampe.it.

