Il ministero delle Salute ha disposto il richiamo di un lotto di pasta integrale biologica. Il marchio incriminato è quello del Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. a marchio CONSILIA, a causa della “presenza dell’allergene senape”.

Il provvedimento del Ministero interessa soprattutto i consumatori di questa pasta allergici alla senape e per cui potrebbe essere pericoloso ingerirla, tutti gli altri non corrono alcun rischio. La presenza di questo allergene è stata segnalata per la mancata indicazione sulla confezione, come previsto invece dalla legge. Le persone allergiche alla senape non possono consumare il lotto di PENNE RIGATE INTEGRALI BIO, formato di 500 g e con numero di lotto 1197 e scadenza fissata al 16/07/2024.

Il prodotto è commercializzato dall’azienda SUN Soc. Cons. a r.l. ma prodotto nello stabilimento GAROFALO S.p.A. di Via dei Pastai, 42, 80054 a Gragnano in provincia di Napoli.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda ai clienti che avessero acquistato il prodotto e che sono allergici alla senape a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso.