Don Bosco, Ennio ha di nuovo casa…ma è devastata

Avevamo dato la buona notizia su Ennio, anziano di 86 anni che si è trovato casa occupata da una famiglia rom, ma a quanto sembra la sua abitazione risulta devastata.

Ennio ha di nuovo casa ma è devastata

Proprio così. A quanto pare Ennio si trova, di nuovo, a fronteggiare un problema: questa volta con gli oggetti di casa. Secondo quanto riportato da alcune informazioni, l’anziano si è trovato casa devastata, tanto che non ha neanche più i materassi e le bottiglie di liquori.

Non solo, secondo alcune descrizioni i cassetti sono vuoti e non ci sono neanche più gli abiti. Oltre a questo sarebbe stato asportato anche un termosifone elettrico e un passeggino.

L’avvocato dell’anziano, nella nota trasmissione “La Vita in diretta”, ha dichiarato: “Indecoroso rientrare dentro casa propria e non trovare più nulla”. Insomma, una vicenda sopra la quale sembra proprio che se ne continui a parlare per tanto tempo.