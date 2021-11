Tragedia sul lavoro, a Roma. È successo in zona Eur, in un cantiere: un uomo è caduto ed è morto.

Morte sul lavoro, operaio cade dall’impalcatura

Un volo incredibile. Il dramma si è consumato intorno alle ore 12 di oggi, lunedì 8 novembre 2021, in via Gregorio VII, vicino via Cavalleggeri in zona Eur. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo mentre stava lavorando in un cantiere, forse per la perdita di equilibrio, è caduto dall’impalcatura ed è morto.

Un caso analogo a quello che si è verificato mesi fa, dove un altro operaio è morto dopo esser caduto da 11 piani.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato a cui spetta il compito di fare chiarezza sulla dinamica.

La nota del campidoglio

L’assessora capitolina alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli si sta recando in questi minuti a piazzale Gregorio VII dove si è verificato un incidente sul lavoro che ha provocato la morte di un operaio.