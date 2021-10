Credito al consumo: cos’è e quale scegliere

Quando si parla di credito al consumo bisogna innanzitutto capire per bene cosa sia. Il credito al consumo è un prestito che possono erogare banche o intermediari finanziari. Rispetto ai prestiti a lungo termine , come mutui o leasing, questa tipologia di credito è molto più agile. Viene richiesta per prestiti a breve termine, le garanzie richieste sono inoltre molto meno rigide rispetto agli altri crediti. Ci sono tante differenti tipologie di questo prestito. Prima di richiederlo è bene controllare le guide del credito al consumo. Queste guide si possono trovare facilmente online su molti siti che si occupano di finanza o che cercano il modo di agevolare il mondo della finanza e delle banche. Per molti questo mondo è difatti ancora conosciuto ma nel nostro periodo storico sono sempre più i novizi che cercano di avvicinarsi a questo mondo.

Come gli altri prestiti anche il credito al consumo prevede un rimborso rateizzato. La cadenza e l’importo vengono decisi prima tra ricevente e baca, di solito la cadenza è mensile.

Credito al consumo: cosa c’è da sapere

Il credito al consumo è pensato per ampliare la platea dei riceventi. Le garanzie meno rigide rispetto ai crediti a lungo termine fanno si che a molti più richiedenti venga accettato questo credito.

Il credito di consumo prevede un tasso sul prestito, vi sono però alcune compagnie che per cercare la fidelizzazione del cliente propongono crediti al consumo a tasso zero. La tassa viene presa a carico direttamente dalla compagnia alla quale ci si affida e il cliente beneficia del prestito immediatamente e dovrà ripagare solamente la cifra stessa. Questa tipologia è sicuramente molto conveniente ma non tutte le compagnie propongono questa modalità, è bene quindi informarsi prima perché potrebbe essere una delle scelte più favorevoli. Per quanto riguarda questa modalità vi sono però alcuni vincoli. Di solito il prestito massimo erogabile è di gran lunga inferiore agli altri poiché il tasso di rischio viene preso in carico da chi lo propone e non dal ricevente.

Altre compagnie propongono un credito al consumo personalizzato. Grazie a questo l’erogazione del credito avviene direttamente su conto corrente personale e non c’è bisogno di giustificare la spesa. Con questa modalità si può richiedere un prestito più cospicuo. In Italia ci sono tante società finanziarie che concedono questa tipologia di prestito, oltre ad Agos, che è una garanzia nel settore, essendo anche tra le più famose, ve ne sono molte altre. Tanti sono i siti online che riportano le caratteristiche di ognuna comparate, come per esempio financer.com.

La cessione del quinto: tra le formule più scelte

Tra le formule più utilizzate per l’estinzione del prestito c’è sicuramente la cessione del quinto. In questo caso bisogna coinvolgere direttamente il datore di lavoro o dell’ente che eroga lo stipendio. Tramite accordo difatti un quinto dello stipendio del richiedente viene versato direttamente alla banca o alla società finanziaria. Questa è una scelta intelligente perché, oltre a essere già di per sé una garanzia, agevola l’estinzione senza nemmeno dover provvedere direttamente al rimborso bancario.