Automatismi, tecnologia e affidabilità: la proposta a 360 gradi di iBroker per il trading online

Disciplina senza emozioni sono un ottimo compromesso per chi si avvicina al mondo del trading online.

A tracciare la via che porta al successo sono soprattutto il rigore con cui è bene affrontare i mercati finanziari, mixato a una buona strategia e a tanta disciplina.

Le raccomandazioni sono d’obbligo per chi investe, ma sono mitigate se si sceglie di avvalersi di un broker sicuro, di un team di professionisti, eccellenza fra i broker affidabili.

E di strategie d’investimento all’avanguardia sono precursori i professionisti di iBroker, che hanno maturato un’esperienza pluriennale nel settore dell’intermediazione, operando nei principali mercati finanziari mondiali.

Pionieri nel settore dell’automazione di sistemi di trading

iBroker svetta nella classifica dei broker forex più preparati, soprattutto in termini di tecnologia. A certificarlo, primo fra tutti, il servizio di esecuzione automatica con trading system, che consente al trader di aderire con fiducia, e di sfruttare le potenzialità delle strategie di trading.

Il miglior broker forex è in grado di mettere sul mercato un’ampia gamma di sistemi automatici, oltre 2mila trading system, per consentire anche al trader poco esperto di operare in sicurezza, per un’esperienza plasmata sul profilo di rischio individuale.

La piattaforma web presenta una proposta estremamente ricca e variegata, caratterizzata da un’ampia dotazione di grafici avanzati, e di funzionalità di trading integrate.

I soci fondatori di iBroker sono stati veri pionieri nel settore dell’automazione di sistemi di trading, lo dimostra il fatto che già all’inizio del 2002 si sono avventurati nella sperimentazione di strategie automatizzate al 100%.

A chi si avvicina al mondo del trading on line non resta che provare concretamente un’esperienza sicura, come quella garantita dai broker forex migliori:

Con iBroker utilizzare i trading system non è mai stato così semplice:

Il sistema garantisce un monitoraggio in tempo reale delle performance d’investimento. Operazione necessariamente anticipata dalla configurazione di un portafoglio, che meglio si adegua alle esigenze, al profilo di rischio e al capitale che si intende investire. I risultati sono facilmente visibili considerando le operazioni in tempo reale, e gettando un occhio ai dati storici.

Un’esperienza di trading all’avanguardia ma soprattutto sicura, semplice e trasparente

Grazie alla tecnologia e all’affidabilità iBroker è il primo broker derivati per clienti privati in Spagna. “La nostra MISSION – ci spiegano dal quartier generale – è fornire a tutti i nostri clienti un’esperienza di trading sicura, semplice e trasparente”.

Il broker opera in circuiti diversi con un’ampia offerta che mette in fila:

. Futures

. Forex

. CFD su Azioni e ETF

. CFD su Indici e Materie Prime

. Opzioni

. Mercato LMAX

. X-Rolling FX MEFF

Le commissioni sono estremamente competitive, così come i costi e le condizioni a cui il servizio viene offerto, sempre e comunque nel pieno rispetto della clientela e dei più elevati standard di esecuzione.

Scopri le cinque piattaforme

Il trader ha a disposizione cinque distinte piattaforme di servizio, nel dettaglio:

. iBroker Web, il broker online;

. TradingView, la piattaforma web;

. Apps Mobile, l’applicazione Mobile Trading, con soluzioni per ogni tipo di dispositivo;

. Trading System, il servizio di esecuzione automatica;

. Broker telefonico, il canale alternativo con disponibilità telefonica.