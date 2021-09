Sicurezza e guida dinamica con GLA, l’urban SUV dalle prestazioni stellari

Con GLA, Mercedes-Benz dimostra la capacità di coniugare spazi in grado di rispondere al bisogno di praticità, facendo, allo stesso tempo, un importante passo in avanti per quello che riguarda potenza ed efficienza, merito dei nuovi propulsori. Il SUV compatto si muove in modo disinvolto sia in ambito urbano che lontano dalla città, sfruttando un comparto tecnologico che coniuga sicurezza e sistemi di intrattenimento.

La strumentazione comprende infatti il pacchetto Mercedes-Benz Intelligent Drive, che supporta l’automobilista nelle situazioni di maggiore stress, prevedendo la presenza di passanti sulle strisce pedonali, evitando tamponamenti e sbandamenti.

Non solo. Il sistema PRE-SAFE® si attiva in caso di incidente, sfruttando il tempo che precede la collisione per ridurre le sollecitazioni a carico dei passeggeri. Blind Spot Assist rileva la presenza di veicoli e oggetti nell’angolo morto, rendendo più semplice e sicuro il cambio corsia. Ad agevolare la guida in fuori strada ci pensa invece il pacchetto tecnico Offroad con funzione Downhill Speed Regulation per il controllo della velocità in discesa.

Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema di infotainment MBUX apprende dalle abitudini del pilota e crea un profilo personalizzato in base alle sue preferenze. L’interfaccia è in grado di gestire una vasta gamma di ambiti tematici, oltre a comprendere richieste complesse, anche attraverso comandi vocali. Basta dire “Hey Mercedes” per modificare le impostazioni di guida, cambiare stazione radio, attivare il navigatore e persino controllare a distanza gli apparecchi di domotica installati in casa.

Ma GLA è anche la soluzione per chi desidera la praticità di un SUV benzina, senza rinunciare alla rivoluzione dell’elettrico. Nella versione ibrida 250 e dispone infatti di un propulsore elettrico da 75 kW, coniugato con un turbo benzina da 1,33 litri. Sotto il cofano batte un cuore da 218 CV complessivi, in grado di generare una coppia da 450 Nm.

Il profilo tecnico assicura performance eccellenti, soprattutto considerando il segmento: dichiarato uno 0-100 km/h da circa 7 secondi, mentre la velocità di punta è di 220 km/h. Passando al capitolo consumi, Mercedes prevede, come media, 1,6-1,8 l/100 km, pertinente il ciclo misto e batterie ricaricate regolarmente. Queste sono ad alto voltaggio agli ioni di litio, possono contare su una capacità globale di circa 15,6 kWh. La ricarica può avvenire mediante corrente alternata o continua.

E per quello che riguarda GLA prezzo? Si parte da 35.580 euro (IVA e MSS incluse) relativi alla versione 180d Automatic, ma per Mercedes GLA 250 e EQ Power la base di listino è 39.554 euro + IVA.