Perché considerare il parquet per i vostri pavimenti

Una delle poché certezze, nell’acquistare una casa, è che si dovranno scegliere i pavimenti. Il problema, però, è che questi, a differenza del resto del mobilio, vengono spesso pensati come eterni, come un arredo che rimarra nella casa fintanto che verrà abitata. Per questo la scelta del pavimento è tanto importante, quanto difficile: deve essere piacevole alla vista e duraturo nel tempo. Allo stesso tempo nessuno ha voglia di dedicare attenzioni alla manutenzione e cura dei pavimenti, per cui resistenza e bellezza devono andare a braccetto con la praticità. Una soluzione adottata spesso è il parquet. Questo perché ha uno stile semplice ed elegante che si abbina bene a qualsiasi ambiente e rientra nella classe dei classici intramontabili presenti in ogni casa. Inoltre, è uno stile che non stanca mai: nessuno rinuncerebbe a un parquet dopo averlo installato.

Perché il parquet è una buona soluzione

Nonostante sia uno dei pavimenti più ambiti, capita che spesso non sia la prima scelta di chi acquista un pavimento. Questo perché un materiale come il legno può creare diversi dubbi e problemi: il timore che si rovini con l’umidità; il costo che può essere elevato; la posa talvolta complicata; la manutenzione particolare. Allo stesso tempo chi ha già il parquet difficilmente lo abbandona: questo perché i vantaggi sono ampiamente maggiori degli svantaggi. Molti di questi problemi, in realtà, nascono da fraintendimenti o sono legati a un cattivo trattamento del materiale che oggi, grazie alle nuove tecnologie, è improbabile o quasi impossibile riscontrare.

Caratteristiche del parquet

Il parquet offre molti comfort dovuti alle caratteristiche intrinseche del materiale:

è resistente : grazie alle nuove tecniche di finitura e a una manutenzione costante, è uno dei pavimenti con la durata più lunga. Quante volte avrete creduto che la soluzione per pavimenti molto frequentati fossero quelle mattonelle decorate che nascondono bene i graffi, per poi scoprire che perdono lucidità e i costi per la manutenzione diventano più alti della spesa? Inoltre, come tutti gli oggetti in legno, anche un parquet vissuto ha il suo fascino.

Si adatta a qualsiasi mobilio: dallo stile minimal e moderno a quello vintage e rustico, non c'è arredamento o stanza che non venga valorizzata dal parquet.

Conferisce calore agli ambienti: questa caratteristica intrinseca del legno, abbinata al parque renderà subito accogliente qualsiasi ambiente.

Alcuni miti da sfatare

Oltre a questi vantaggi, il parquet è spesso soggetto a pregiudizi poco fondati. In molti, ad esempio, pensano che sia poco personalizzabile: in realtà i tipi di legno, le forme delle tavole, i giochi di incastro sono così vari che, a differenza delle mattonelle, non esistono due tipi di parquet uguali al mondo. Inoltre, nonostante si tratti di legno, per cui può essere erroneamente legato ai problemi di deforestazione, è un materiale naturale e, quindi, altamente sostenibile. Infine, il più grande mito da sfatare è che la manutenzione sia difficile. Il parquet, in realtà è uno dei rivestimenti più pratici in assoluto. Inoltre, in commercio sono presenti così tanti tipi di parquet, molti dei quali sono prefiniti e facili da pulire. Il parquet è anche una soluzione comoda per rendere più facile l’isolamento della casa, nonché per diffondere alla perfezione i riscaldamenti in tutto l’ambiente. Si tratta di un rivestimento che conferisce prestigio all’abitazione. Tuttavia, non è detto che si debba affrontare una grande spesa per acquistare il parquet desiderato: si possono sempre trovare online degli ottimi parquet in offerta (https://www.romafinestre.com/offerta-parquet/). Il parquet è decisamente la soluzione ideale per avere un ambiente all’interno della casa che sia accogliente, caldo, bello da vedere e che dia poche preoccupazioni. Il legno non si raffredda come altri materiali usati per i rivestimenti, difficilmente si scheggia e, come ogni elemento naturale, conferisce calma e tranquillità all’ambiente.