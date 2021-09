Ugo Cozzolino è scomparso da Fiuggi la mattinata di ieri, 18 settembre 2021. Sabato mattina si è allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce dalla cittadina della provincia di Frosinone. L’associazione Penelope ODV ritiene che le zone dove potrebbe essersi recato siano quelle di Roma, Ostia o Fiumicino.

L’identikit

La foto è quella che vedete e il ragazzo ha 25 anni, è alto 1:85 e pesa circa 100 chili. Di corporatura robusta, con una leggera barba incolta e capelli corti. Il 25enne potrebbe essersi recato nella Capitale e dintorni e le suddette Roma, Ostia e Fiumicino sono le più papabili come zone di un possibile rintraccio di Ugo. Parenti e amici sono in ansia per lui.

Chi contattare

Per chiunque avesse informazioni utili per il ritrovamento, può contattare le forze dell’Ordine e il 112, ma anche l’associazione Penelope odv al numero dedicato Pronto Penelope 3396514799. Si prega di condividere per aumentare le possibilità che Ugo Cozzolino, il 25enne scomparso da Fiuggi, venga al più presto ritrovato.