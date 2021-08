Come arredare il tuo soggiorno in sei step

Di tutte le stanze della tua casa, il soggiorno è di gran lunga una delle più importanti. Dopotutto, il tuo soggiorno è il tuo centro di intrattenimento, il luogo per piacevoli serate di cinema con la famiglia, con il vostro schermo 60 pollici appoggiato su un mobile tv di design.

Non è sorprendente, quindi, sentirsi un po’ intimiditi nell’arredare questa stanza così importante.

Non preoccuparti, qui di seguito potrai constatare come sia più semplice di quel che sembri. Basterà seguire i prossimi sei passaggi per ottenere risultati eccezionali.

Per quanto riguarda gli acquisti, ti ricordiamo che al giorno d’oggi hai la possibilità di arredare casa tua completamente online. Siti come Vidaxl, sono una manna dal cielo per qualsiasi arredatore, anche il più intransigente.

Step 1: prendi tutte le misure

Prima di avere tutte le idee per il design del soggiorno su carta, devi fare una cosa: misurare. Il design dell’intero soggiorno potrebbe essere impreciso o non funzionare.

Dovrai prestare particolare attenzione alle pareti con finestre, porte o inserti, poiché queste aree limiteranno la disposizione della stanza. Assicurati di portare uno schizzo con te durante lo shopping. Aiuterà a prevenire incidenti o ad ordinare mobili di dimensioni errate.

Step 2: immagina il layout

Non devi essere un interior designer o un architetto per pensare a come vuoi che sia il layout del tuo soggiorno. Prenditi un po’ di tempo per disegnare un layout della tua stanza; in questo modo potrai avere un’idea migliore dei mobili che devi acquistare.

Può aiutarti a capire se avrai abbastanza spazio per il tuo nuovo mobile bar o il tuo lungo divano componibile. Allo stesso tempo, può anche aiutarti a capire che forse non avrai spazio per aggiungere quell’armadietto aggiuntivo che ti piaceva così tanto in negozio.

Pensa al tuo layout o planimetria come il primo passo per sognare come sarà il tuo spazio vitale. Quindi, fai un elenco degli oggetti importanti da tenere nella stanza e dai priorità al posizionamento di questi oggetti.

Step 3: scegli il tuo stile

Questa è la parte più difficile. Decidere come vuoi vivere, stabilirà la linea di base per dove e come acquisterai i mobili. Pensa allo stile che desideri mostrare: moderno, contemporaneo, rilassato, formale, caldo, rustico o invitante. La scelta di uno stile può aiutarti a capire di cosa hai bisogno.

Chiedilo a te stesso:

Cosa farò nel mio soggiorno?

Quante persone trascorrono solitamente il loro tempo lì?

Sto pianificando di organizzare feste?

Mi piace guardare la TV in soggiorno?

Anche se potrebbero sembrare domande non correlate, queste possono aiutarti a capire il tipo di mobili di cui avrai bisogno.

Step 4: pensa prima al divano

Ogni volta che cerchi idee per il soggiorno, i primi risultati in genere ruotano attorno al divano. Ha perfettamente senso; il divano è forse il mobile più grande del tuo soggiorno e da esso dipenderà la disposizione di tutti gli altri arredi.

Trova un divano che diventerà il tuo punto focale. Ricorda di tenere a mente la funzionalità del tuo soggiorno. Se sai che trascorrerai molto tempo qui a guardare la TV, allora pensa più alla comodità che all’estetica.

Step 5: scegli il tappeto

I tappeti possono essere difficili da acquistare se non sai di cosa hai bisogno. Per un soggiorno, dovresti trovare un tappeto abbastanza grande da contenere tutti i tuoi mobili.

Idealmente, mantieni dai 25 ai 50 centimetri di pavimento nudo tra i bordi del tappeto e le pareti della stanza. Tieni presente che quando i tappeti sono troppo piccoli, il soggiorno apparirà sconnesso.

Al giorno d’oggi, puoi persino sovrapporre diversi tappeti per creare più profondità e aggiungere più consistenza. Se stai cercando un look eccitante, considera la possibilità di mescolare e abbinare diverse forme e trame per creare un design intricato che renderà il soggiorno più radicato.

Step 6: le decorazioni per le pareti

Nessuna idea di arredamento per il soggiorno sarebbe completa senza l’arte alle pareti e gli accessori. Non impazzire, pensando che ogni centimetro della stanza debba essere riempito.

Lo spazio vuoto è fondamentale nella progettazione di spazi confortevoli in quanto fornisce un posto dove riposare gli occhi.

Può essere difficile scegliere un’opera d’arte che si adatti al tuo spazio. Tuttavia, pensa al tema generale quando selezioni la tua arte murale. Ricorda che quando aggiungi accessori da parete, questi sono spesso scelte profondamente personali e parlano della tua personalità.

Altri componenti possono essere più strategici, come uno specchio da terra di grandi dimensioni su un muretto per far sembrare la stanza più spaziosa.