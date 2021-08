Roma, addio all’attrice Piera Degli Esposti. Aveva 83 anni

E’ scomparsa oggi, 14 agosto 2021, l’attrice Piera Degli Esposti, all’età di 83 anni.

Roma, scomparsa l’attrice Piera Degli Esposti

L’attrice, amata per la sua forte personalità e per il suo stile interpretativo, è deceduta oggi all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverata dal primo giugno per complicazioni polmonari.

Piera Degli Esposti era nata a Bologna e la sua carriera da attrice non aveva mai conosciuto interruzioni, collaborando con i grandi nomi del teatro, del cinema e della televisione. La notizia del decesso è stata comunicata dalla famiglia all’agenzia Adnkronos.

Credits photo: