Anagni. Lavori non a norma nel campo sportivo: denunciate tre persone

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Anagni, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro ed in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

I controlli

Nella giornata di ieri i militari della Stazione di Anagni, congiuntamente a personale dell’ufficio tecnico del comune di Anagni, nell’ambito di uno specifico servizio hanno eseguito controlli sulla realizzazione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo della Città dei Papi.

In tale contesto hanno denunciato in stato di libertà, alla locale Procura di Frosinone, tre persone ritenute responsabili a vario titolo dell’esecuzione di opere edili, consistenti nella realizzazione di uno scavo e la posa in opera di una vasca di drenaggio interrata, in assenza di specifica concessione edilizia.

I Carabinieri ed il personale tecnico intervenuto hanno riscontrato ulteriori violazioni alle norme in materia edilizia inerenti alcune opere, già autorizzate dal Comune, riscontrate in difformità alle relative concessioni, in particolare per la realizzazione di uno scavo e relativi drenaggi e nell’ampliamento di due panchine.

Foto di repertorio