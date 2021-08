Le migliori panchine per l’arredo urbano le trovi qui

Confortevoli, ultramoderne, comode e dal design accattivante, oggi le panchine per l’arredo urbano si sono trasformate in un elemento imprescindibile per gli spazi esterni e interni.

Le sedute, infatti, rappresentano uno spazio per riposare un attimo durante le frenetiche attività quotidiane. Nei momenti di relax si trasformano in delle piccole oasi in cui trascorrere un po’ di tempo, consumare un pasto fuori casa o godere del paesaggio e dell’ambiente circostante.

A seconda del luogo in cui vengono installate, è necessario prediligere un materiale piuttosto che un altro. Le sedute più utilizzate nei contesti pubblici urbani sono quelle in legno, in ferro, in cemento e in pietra che assicurano una durata e resistenza maggiore al tempo e gli agenti atmosferici.

Negli ultimi anni, da prodotto di arredo semplice e lineare, le panchine hanno assunto un’importanza sempre maggiore, trasformandosi in oggetti dal design innovativo. Oltre al concetto di seduta, quindi, si è passati ad un vero e proprio ruolo sociale ed estetico. Per cui i migliori fornitori di panchine per l’arredo urbano, come Urban 360 Gradi hanno iniziato a proporre panchine funzionali, accoglienti e belle come quelle raccolte qui.

Quali tipi di panchine per l’arredo urbano si trovano in commercio

Quando si scelgono dei prodotti di arredo urbano è necessario valutare bene le caratteristiche del luogo in cui verranno installati. Una panchina, così come un cestino o le fioriere incidono sull’aspetto degli ambienti, modellandoli e integrandoli.

Scegliere una panchina per l’arredo urbano, quindi, non può dipendere solo dal proprio senso estetico.

Per fare una valutazione corretta bisogna prendere in considerazione:

l’aspetto del luogo,

le sue caratteristiche climatiche,

il tipo di utenza,

i prodotti disponibili sul mercato.

Il lungomare di una piccola città, infatti, richiede una tipologia di arredo urbano molto diversa rispetto a quella adatta ad un centro commerciale al chiuso o al cuore di una città storica come Firenze o Roma.

Così, se in contesto urbano molto moderno si può optare per panchine dal design innovativo, in un luogo dallo stile architettonico più antico è preferibile scegliere sedute più classiche.

Per questo motivo è necessario avere una panoramica chiara dei modelli di panchine per l’arredo urbano disponibili sul mercato.

Le panchine sono delle sedute che vengono installate in spazi pubblici o privati. In genere, vengono fissate al terreno e la loro struttura può essere dotata di schienale o meno. Una caratteristica che deve essere considerata nella scelta è l’altezza dell’arredo, sia in base all’utenza che all’ambiente.

La distinzione principale tra vari tipi di panchine è nel materiale con cui vengono realizzate.

I materiali classici sono il legno, il metallo, il marmo e il cemento, tuttavia esistono modelli realizzati con la combinazione di diverse materie prime.

Il design è uno dei fattori imprescindibili di cui non si può non tener conto. L’armonia di un luogo, infatti, emerge proprio grazie alla scelta degli elementi che lo compongono.

Quindi, anche nel caso in cui si prediligano panchine ultramoderne, è necessario optare per materiali che si inseriscono bene nel contesto.

Cosa dice la normativa in merito alle panchine

Comfort, sicurezza e qualità sono i tre requisiti fondamentali che devono avere le panchine per essere installate all’interno degli spazi pubblici e urbani. La normativa che regolamenta la predisposizione e l’installazione delle panchine è la UNI 11306:2009, relativa a panchine – requisiti di sicurezza e metodi di prova.

La normativa dà indicazioni proprio sulle caratteristiche delle panchine amovibili e fisse per l’arredo urbano, a prescindere dal design e dai materiali di costruzione.

In particolare, ogni panchina:

non deve permettere ristagni di acqua,

garantire una pulizia agevole e non trattenere la sporcizia,

deve essere strutturata in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli utenti,

non avere una struttura tale da intrappolare piedi e mani

deve essere stabile, senza il rischio di sbilanciamento o ribaltamenti.

Adatte ad ogni tipo di contesto sono le panchine in legno, materiale versatile e resistente per eccellenza. I legnami più adatti alla produzione di questo di prodotto sono il pino e l’abete o le combinazioni di più tipologie di legno.

La struttura di sostegno può essere in legno, ghisa o acciaio. La loro collocazione è perfetta sia in ambienti classici che in spazi progettati con uno stile moderno e nuovo.

Le strutture in legno si sposano in maniera perfetta con gli ambienti esterni, vista l’origine completamente naturale del materiale.

Le panchine in metallo sono realizzate con diverse leghe derivanti da metalli di prima scelta. Rispetto al legno necessitano di una minore manutenzione e garantiscono comunque una lunga durata.

Possono essere in alluminio, acciaio e ferro. Queste ultime sono molto robuste e in grado di resistere nel tempo all’usura e alle diverse condizioni atmosferiche.

Per un maggior risultato a livello di comfort sono consigliabili le panchine in ferro con lo schienale in legno.

Come si fa a riconoscere una panchina di assoluta qualità?

La qualità dell’arredo urbano, oltre ad essere ritenuta fondamentale dalla normativa, è anche un biglietto da visita per le città e gli amministratori. Panchine rovinate, cestini portarifiuti rotti, piante poco curate e fioriere abbandonate non fanno che trasmettere una sensazione di abbandono ai turisti e ai cittadini, aumentando la sensazione di non appartenenza e di indifferenza verso gli spazi pubblici.

Per contrastare la degradazione dell’arredo urbano in Italia e far tornare le persone protagoniste degli ambienti condivisi è necessario ripensare ai contesti.

La cura delle città, quindi, deve passare da una gestione più attenta dei viali, delle piazze e dei giardini, con la scelta di elementi di arredo urbano di alta qualità.

Ma quali sono le caratteristiche di una panchina di qualità?

Innanzitutto, la scelta dei materiali. I prodotti da esterno devono garantire una durata nel tempo senza che gli agenti atmosferici possano danneggiarli o rovinarli.

Nella scelta di una panchina, inoltre, è fondamentale il comfort. La panchina è prima di tutto un oggetto sul quale sedersi, distendersi un secondo e trascorrere del tempo. Per cui deve essere comoda.

L’aspetto estetico è un plus immancabile quando si tratta di ambienti pubblici e condivisi. Per cui bisogna optare per un oggetto dal design accattivante, curato nei minimi dettagli.

Per far sì che il denaro per l’arredo urbano sia investito nel modo migliore, bisogna essere lungimiranti e valutare la durevolezza delle panchine. È importante che questi prodotti resistano alla pioggia, all’umidità e all’inquinamento atmosferico e che abbiano bisogno di poca manutenzione.

Un altro aspetto che va considerato è il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda gli standard di sicurezza e le prove richieste. Questo, oltre ad evitare sanzioni è necessario per tutelare l’incolumità delle persone.

I migliori fornitori di arredo urbano, inoltre, permettono di personalizzare i prodotti, sia tonalità che dimensioni.

Scegli la soluzione migliore

Nella scelta di un fornitore di panchine per l’arredo urbano ti consigliamo di optare per un’azienda esperta del settore, con un assortimento di prodotti resistenti e a norma.

Un requisito fondamentale è che i materiali siano sicuri e di alta qualità, questo per dare la possibilità alle persone di fruire degli spazi pubblici in totale sicurezza.

L’estetica è un fattore chiave per avere un risultato finale armonico e d’impatto. Classiche o super moderne, le sedute devono integrarsi perfettamente nell’ambiente, offrendo un posto accogliente e comodo in cui trascorrere del tempo.

Nella selezione è necessario pensare ad un prodotto funzionale, bello e duraturo. Nonostante le panchine costituiscano solo una piccola parte degli ambienti pubblici, infatti, potrebbero essere proprio il punto di partenza per progettare città più vivibili e moderne, costruendo spazi condivisi e più vicini alle persone.