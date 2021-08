Che fine ha fatto Algero Corretini, al secolo conosciuto come “Wrld1727” oppure “ho preso il muro fratellì”? L’influencer che scorrazzava per le strade periferiche di Roma dando “lezioni di guida” è diventato celebre grazie ai suoi video e ne ha poi approfittato per abili mosse di marketing.

Che fine ha fatto Algero Corretini, AKA Wrld1727 ho preso il muro fratellì?

Dapprima “misteriosamente scomparso“, è poi ritornato in auge con i post del suo profilo Instagram, “coinvolgendo” anche la sua compagna. In seguito ha avuto problemi giudiziari a causa della sua condotta e infine scarcerato ad aprile di quest’anno. Da allora era praticamente sparito su Instagram, fino a qualche giorno fa.

Algero Corretini “ritorna” sui social

Il 14 luglio di quest’anno ha infatti diffuso un post con località (provocatoria?) Carcere di Rieti, rivolgendosi ai suoi detrattori. Nel suo breve video (fatto tramite videochiamata) fa una pernacchia dicendo “Alla faccia degli infami e dei cornuti“.

E subito ha infiammato i suoi follower, tra chi si è diviso osannandolo e chi invece criticandolo. Come sempre, chi ha commentato lo ha fatto con molta ironia.