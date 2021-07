Gli incendi in Sardegna stanno dilagando. A farne le spese è anche l’area di Santa Margherita di Pula, a Cagliari, dove ha preso fuoco una parte del resort del noto show di Canale 5 Temptation Island.

In fiamme il resort di Temptation Island

Il tutto è successo intorno alle 4.15 di questa mattina, 26 luglio 2021. Il resort a quattro stelle sul mare “Relais is Morus”, luogo dove è stato girato il fortunato show di Canale 5 “Temptation Island”, ha preso fuoco.

Secondo quanto riportato da alcune informazioni, una 50ina di persone hanno dovuto lasciare di corsa la struttura per consentire ai Vigili del Fuoco di effettuare le operazioni di spegnimento. Sul posto sono in corso gli accertamenti del Nucleo investigativo antincendi per accertare le cause dell’incendio e capire se può trattarsi di dolosità o meno.