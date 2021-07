Non appena hanno visto un ragazzo a terra, malmenato da un’altra ragazza e un altro giovane, sono tempestivamente intervenuti assicurando un soccorso immediato alla vittima.

Ecco tutti i dettagli

E’ successo la notte scorsa in via Michele Lando. Protagonisti della vicenda gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale. impegnati nel servizio di controllo di prevenzione e repressione dei reati. Attivato immediatamente il 118 il ragazzo aggredito è stato trasportato in ospedale dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni a causa di una lussazione gleno omerale destro e distrazione dei muscoli lunghi del collo.

La ragazza invece, non riuscita a scappare a differenza del complice, a seguito dell’arrivo dei poliziotti ha continuato a discutere con le persone presenti sul posto e con gli stessi agenti. Grazie all’arrivo di altre pattuglie della Sezione Volanti diretta da Massimo Improta gli agenti sono riusciti a bloccare la ragazza e a portatarla in ufficio per i successivi accertamenti.

G.C., 29enne romana, che ha sferrato un calcio al ginocchio sinistro e alla spalla destra di uno degli agenti intervenuti, è stata arrestata per lesioni aggravate in concorso con un’altra persona, ancora da ricercare e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Proseguono le ricerche del complice. Si indaga altresì sui motivi dell’avvenuta aggressione.