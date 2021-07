Dire stop alle sigarette si può: 3 modi per riuscirci

Quando si attraversano periodi di forte stress o nervosismo, spesso per molte persone la soluzione è rappresentata dalle sigarette, anche se si incorre ovviamente in vari problemi. Soprattutto alla luce degli ultimi dati: stando alle ricerche di settore, infatti, rispetto ad aprile dello scorso anno il totale di fumatori in Italia è aumentato di 1,2 milioni di unità, a causa dello stress dovuto alla pandemia, ai lockdown e alla crisi sanitaria.

Una delle tante conseguenze negative portate dal Covid, ed è bene intervenire quanto prima, ecco perché oggi scopriremo insieme 3 metodi per smettere di fumare.

I rimedi naturali per smettere di fumare

Una parte della dipendenza dalle sigarette dipende dalla nicotina: una sostanza che innesca un processo chimico in grado di regalare soddisfazione a chi la assume. Di conseguenza, un modo per risolvere (seppur in parte) questo problema è assumere altre fonti di nicotina, e in campo alimentare si trovano diversi cibi che contengono una piccola percentuale di questa sostanza.

Si fa ad esempio riferimento ai pomodori verdi che, oltre alla nicotina, posseggono una percentuale di una sostanza dagli effetti similari, ovvero la tomatina. Anche le patate contengono una piccola percentuale di nicotina, quindi possono diventare dei cibi ottimi per tentare di stemperare la dipendenza dalle sigarette. Quali sono gli altri rimedi naturali per smettere di fumare? Gli infusi e le preparazioni a base di piante medicinali come il ginseng possono dare una grande mano d’aiuto, e lo stesso discorso vale per l’iperico, che con le sue doti sedative riesce ad abbassare la voglia di sigarette durante l’astinenza da nicotina. Alla lista si aggiungono anche la passiflora, il biancospino e la melissa, ovvero le altre piante medicinali ottime per provare a dare un taglio alla dipendenza da fumo. Non solo natura, perché anche la tecnologia può darci una mano, ma questo lo approfondiremo nel prossimo paragrafo.

La tecnologia e il digitale alleati contro il fumo

Se si parla di lotta al fumo e alla dipendenza da sigarette, impossibile non citare le e-cig, ovvero un alleato tecnologico per chi desidera smettere di fumare. Si tratta di dispositivi in grado di replicare il gesto delle sigarette e dunque di regalare soddisfazione psicologica. Inoltre, oggi il prezzo di una sigaretta elettronica è diventato alla portata di tutti, dato che nel corso degli anni si è abbassato in modo notevole.

Tra le altre cose questi device consentono di abbattere anche la dipendenza da nicotina, dato che è possibile scegliere liquidi con percentuali di nicotina (specificate in mg) sempre più basse, fino ad arrivare ad azzerarle del tutto, in modo tale da affrontare un percorso di disintossicazione più soft e meno stressante del normale.

Infine, si chiude con le app per smettere di fumare, come Smoke Free e Quit Now, con varie opzioni per stimolare gli utenti.