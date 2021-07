Roma, stop alla circolazione delle “botticelle” durante le ondate di calore

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, in presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 del bollettino del “Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione” diramato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

In queste particolari giornate, quando le condizioni ad elevato rischio persistono per tre o più giorni consecutivi, le attività saranno consentire solo a decorrere dalle ore 18.00 a condizione che la temperatura ambientale sia comunque inferiore ai 25 gradi centigradi.

Alla base del provvedimento c’è l’esigenza di tutelare maggiormente i cavalli impiegati in attività di trazione di vetture pubbliche o private e di quelli impiegati in attività ludiche e sportive, e di prevenire potenziali danni alla salute degli animali. Previsto anche l’obbligo di ricoverarli, subito dopo le attività, in ambienti freschi e areati, e di garantire la movimentazione degli animali durante il blocco della circolazione.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 30 settembre. Il rilevamento delle temperature viene effettuato sulla base dei dati pubblicati dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell’Aeronautica Militare Italiana con riferimento alla stazione di Roma Urbe (reperibili sul sito www.metoam.it).

Foto di repertorio