Bauzaar.it, l’e-shop scelto dai veri pet lover

I migliori marchi dei prodotti per animali a condizioni competitive sono su Bauzaar.it, il negozio online che ha già conquistato decine di migliaia di pet lover. Merito della selezione improntata all’alta qualità e delle eccezionali offerte con sconti che arrivano anche al 40%, spedizione in 24-48 ore e consegna gratuita per ordini a partire da 49 euro.

A comporre il catalogo sono oltre 8.000 articoli, tra cui cibo secco e umido, tappetini, una vasta scelta di un prodotto indispensabile come la lettiera per gatti, antiparassitari, integratori, accessori medicali, cucce, ciotole, giochi e abbigliamento per animali. L’offerta riguarda prodotti per cani, gatti, roditori, uccelli, pesci e rettili.

Sono presentati oltre 300 marchi sinonimo di alta qualità. Monge Natural Superpremium, Scalibor, Royal Canin, Frontline, Acana, Hill’s Prescription Diet, Hill’s Science Plan, Natural Code, Lily’s Kitchen, Advantix. Solo per citarne alcuni.

L’acquisto avviene nella completa tutela del cliente, grazie ad avanzati protocolli di sicurezza, reso sicuro e assistenza multicanale. Il customer care è a disposizione via telefono, e-mail e WhatsApp dal lunedì al venerdì.

Oltre a qualità e sicurezza, l’altro tratto distintivo della proposta Bauzaar è la convenienza. I prezzi sono vantaggiosi sull’intero catalogo e diventano ancor più bassi nelle sezioni Promo Scadenza, Super Offerte e Fuoritutto. Occasioni da non perdere, con saldi anche oltre il 40%.

Il risparmio è garantito fin dal primo acquisto, quando il cliente ha accesso a uno sconto del 10%. Superando la soglia di 120 euro si attivano poi gli extra sconti fissi, cumulabili con altre promozioni, mentre per azzerare le spese di spedizione è sufficiente un ordine di oltre 49 euro.

Alla ricerca della massima convenienza? Bauzaar propone anche il programma fedeltà e il Membership Program. Nel primo caso ogni euro speso si trasforma in punti da convertire in credito, nel secondo sono disponibili carnet di buoni sconto per specifici brand.

Il Blog del portale e il giornalino BAUMagazine, inserito direttamente nei pacchi insieme alla merce ordinata, sono risorse ricche di spunti e preziosi consigli per la cura degli animali domestici.

Regala il meglio ai tuoi amici a quattro zampe: acquista su www.bauzaar.it e scopri le imperdibili promozioni a tempo.