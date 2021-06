“La giornata mondiale del latte è l’occasione per ricordare l’importanza di questo alimento nella vita di tutti i giorni.

Latte fresco simbolo di qualità ed identità, produttori vanno tutelati. Le parole l’On. Maria Spena

Il comparto lattiero-caseario sta vivendo delle grandi difficoltà per il crollo del prezzo al litro e per l’aumento delle materie prime e degli strumenti della produzione, come mangimi e gasolio agricolo. Tutto questo si aggiunge agli effetti nefasti generati dalle conseguenze della pandemia, con il crollo dell’Ho.re.ca e il prodotto in eccedenza.

Sono temi che abbiamo affrontato insieme al coordinatore nazionale di Forza Italia, l’On. Antonio Tajani, nell’incontro da me organizzato a Valmontone con la Società Cooperativa Produttori Latte Casilina. L’economia del Lazio ha sempre avuto una forte impronta agricola-zootecnica e le istituzioni devono fare di tutto per conservarla sia attraverso interventi ad hoc a beneficio del settore, sia promuovendo campagne informative che valorizzino il latte fresco presso i consumatori. La vasta partecipazione all’incontro pubblico di Valmontone è la testimonianza dell’attenzione che il territorio riserva per una filiera – quella lattiero-casearia – da sempre garanzia di eccellenza e d’identità”.

Lo dichiara in una nota l’On. Maria Spena, vice presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, reduce dall’incontro da lei organizzato con i produttori di latte dell’agro romano.