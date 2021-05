Roma, cinghiali “omaggiano” il ricordo ad Aldo Moro in via Fani…

“DIeci Volte Roma, un blog dedicato a Roma e per Roma, si presenta denunciando, con un video, la situazione drammatica della Capitale.

Degrado e incuria. Cinghiali in Via Fani girano indisturbati, “omaggiando” anche loro il ricordo di Aldo Moro. Siamo costantemente a disposizione dei cittadini affinché il lavoro che intendiamo portare a termine per migliorare la città possa essere il frutto di una collaborazione continua e laboriosa.

Una rete di cittadini. Un progetto collettivo che parta dalla visione di tutti i cittadini che vivono ogni giorno la città di Roma. Utilizza il modulo di contatto a fianco per fornirci spunti e suggerimenti”. – Continuano in una nota i componenti del comitato Francesca Barbato – Giovanni Quarzo. Clicca qui per vedere il video.

Foto di repertorio