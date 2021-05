Come funzionano le spedizioni di pacchi online?

Il modo più semplice per spedire

Abbiamo la necessità di spedire un pacco, magari all’estero, e non sappiamo come fare?

Una delle soluzioni più convenienti, semplici e sicure per farlo è quello di utilizzare un servizio di spedizione online.

Così come vedremo in questa guida, non c’è niente di più semplice che spedire dei documenti importanti o un pacco praticamente in qualsiasi altra parte del mondo. Basterà utilizzare un comparatore di preventivi online come spedizionecomoda.it per la spedizione dei tuoi pacchi.

Come preparare la spedizione

La prima cosa da prendere in considerazione è la preparazione del nostro pacco. Se si tratta di inviare qualcosa di particolarmente ingombrante o che comunque supera il peso limite di 70 kg, allora dovremo preparare un pallet. In questo caso, la spesa sarà sicuramente maggiore, ma avremo la certezza che il contenuto arrivi in buone condizioni. Per preparare un pallet basterà seguire le indicazioni fornite sulla piattaforma per la preparazione di spedizioni ingombranti.

Nel caso in cui si tratti di spedire semplicemente un pacco di peso inferiore a 70 kg, allora dovremo reperire un cartone delle giuste dimensioni. Questo significa che non dovrà essere né troppo piccolo, ma nemmeno troppo grande. È importante inoltre che il cartone sia nuovo, e non già indebolito da precedenti utilizzi.

Una volta che avremo preso tutte le accortezze per imballare il nostro pacco, possiamo passare al passo successivo, che consiste nel prendere le misure ed il peso dello stesso. Inserendo queste informazioni, insieme a quelle relative al mittente ed al destinatario, otterremmo tutte le offerte dei corrieri disponibili. Ed il prezzo, per quanto sarà vantaggioso, potrebbe piacevolmente sorprenderci.

È vero infatti che la collaborazione continua tra i corrieri e la ditta che gestisce la piattaforma favoriscono dei prezzi davvero concorrenziali, più convenienti di quelli che otterremmo contattando la ditta del corriere stesso.

Una volta effettuato il pagamento, ci verrà inviata via mail un’etichetta che andremo a stampare e ad applicare sul lato del cartone. Non ci resta che attendere il ritiro del pacco, che avverrà in una fascia oraria ed in un giorno da noi indicati.

Ma è sicuro?

Ma alcuni si chiedono: questo metodo è sicuro? E la risposta è: certamente! Al momento del pagamento, assieme all’etichetta ci verrà fornito un numero di tracking con il quale potremo seguire l’andamento della spedizione. Inoltre avremo a disposizione un numero verde da poter contattare in qualsiasi momento in caso abbiamo bisogno di aiuto o delucidazioni.

Le spedizioni sono inoltre automaticamente assicurate. Se il contenuto del nostro pacco ha un certo costo, potremmo prendere in considerazione l’idea di stipulare un’assicurazione aggiuntiva.

Tra le cose di cui ci dovremo preoccupare c’è l’imballaggio del pacco, che deve essere fatto in modo che gli oggetti al suo interno non si muovano, con il rischio di rompersi.

Inoltre sarà nostra premura assicurarci che non stiamo spedendo oggetti proibiti per il paese di destinazione, cosa che potrebbe farci incorrere in una sanzione.