Serie A: Inter a un passo dal titolo, bagarre Champions

A nove giornate dalla fine della Serie A il campionato sembra fortemente nelle mani dell’Inter. I nerazzurri possono contare su un ampio margine sulla seconda in classifica, visto che il Milan è distante ben 11 punti. Solo la squadra di Antonio Conte potrebbe perdere un titolo che per essere festeggiato attende solo la matematica. È stata una stagione con qualche chiaroscuro per l’Inter che ha fatto benissimo in Italia, anche perché la Juve di Pirlo si è rivelata una versa delusione, mentre in Europa è stata subito fatta fuori nel girone Champions, senza riuscire a centrare nemmeno la qualificazione all’Europa League. A conti fatti, essere usciti dalle competizioni continentali è stata una fortuna per i nerazzurri, che liberatisi degli impegni infrasettimanali hanno messo il turbo. D’altronde Conte riuscì nella stessa impresa anche ai tempi del Chelsea, vincendo la Premier League senza l’ingombro delle partite Europee.

Ridurre a tutto ciò il probabile successo dell’Inter sarebbe però riduttivo, perché con il tempo Conte è riuscito a plasmare una squadra compatta e tignosa che si è fatta forza su un bomber di razza come Lukaku che strada facendo si è rivelato essere anche uomo squadra. Il belga ha trascinato l’Inter con i suoi goal, dimostrando che gli 80 milioni per il suo cartellino sono stati ben spesi. D’altronde serviva una stagione quasi perfetta per riuscire a detronizzare dopo nove anni la Juventus, che fino all’arrivo dell’Inter sembrava destinata a spadroneggiare ancora in lungo e largo.

Se la questione Scudetto è quasi conclusa, lo stesso non può dirsi per gli altri tre posti che valgono l’accesso alla prossima Champions. In ballo ci sono quattro squadre. Milan, Juventus, Atalanta e Napoli sono racchiuse in quattro punti, mentre le due romane sembrano oramai tagliate fuori, non tanto per il distacco dalle altre, quanto per l’andamento troppo ondulatorio. Fare pronostici sulle tre che riusciranno ad accaparrarsi i tre posti Champions non è facile, ma è indubbio che la vittoria della Juve nel recupero della 3ª giornata contro il Napoli abbia rilanciato i bianconeri che sembravano essere in caduta libera.

Nelle ultime uscite non ha brillato nemmeno il Milan che paga probabilmente gli sforzi compiuti a inizio stagione quando ha comandato la Serie A, facendo illudere i propri tifosi di poter competere per il titolo. E invece i guai fisici di Ibrahimovic e una rosa inferiore all'Inter e alle altre contendenti hanno riportato i rossoneri sulla terra. Ora servirà un ottimo finale di stagione per ritornare in Champions dopo anni bui. Tra le più in forma sembra esserci l'Atalanta che è oramai è diventata una habitué delle zone nobili della classifica. Tutte da decifrare, invece, Juventus e Napoli che pur disponendo di ottimi organici continuano a faticare per trovare una propria identità. Il rischio è che una delle due possa davvero dire addio alle velleità di Champions.